RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1291129212931294

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:41

  Striker написав:А це нормально, що на точці видачі Епіцентру оплата проводиться як Авіаквитки? Скільки разів платив на цій же точці іншими банками, завжди було Будівництво, дім, ремонт, а в Сенс чомусь отаке. Зображення

Вітаю і тут! Якщо так вийшло, що не побачили від мене повідомлення, можливо тут тег спрацює. Буду вам вдячний, якщо надішлите повний скриншот нам на пошту help@sensebank.com.ua. У темі листа можна вказати "МСС. Епіцентр".
Дякую та очікую :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12856
З нами з: 18.02.13
Подякував: 179 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 07:35

  Wirująświatła написав:
  Striker написав:Ще є якийсь варіант через банківську комірку, але я не знаю як це проходить
люди оформлялись но до войны в банке сенс. Напишите тут на форуме в поддержку банка вам объяснят. Сложного ничего, сделку проводил не я, поэтому писать отсебятину не хочу. Одномоментно решается 3 проблемы вам не надо лично проводить экспертизу купюр (это делают в банке), нанимать охрану и решать с финмоном

Народ, може хтось в темі, підкажіть з цього приводу. Бо представник сам не в курсі. Люди якось купляють-продають нерухомість через банківську комірку, щоб мати менше гемору при оплаті налом. Було тут таке?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3102
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3639 раз.
Подякували: 5892 раз.
 
Профіль
38
20
38
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 14:35

  Striker написав:А це нормально, що на точці видачі Епіцентру оплата проводиться як Авіаквитки? Скільки разів платив на цій же точці іншими банками, завжди було Будівництво, дім, ремонт, а в Сенс чомусь отаке. Зображення

Доброго дня! Дякую, що поділилися цією інформацією. На сьогодні це виправлено.
І мають відображатися наступні покупки коректно 👌

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12856
З нами з: 18.02.13
Подякував: 179 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 1291129212931294
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: malser і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1232 271491
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2024 16:52
guntherhouse777
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 20704
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.