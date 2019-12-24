Striker написав:А це нормально, що на точці видачі Епіцентру оплата проводиться як Авіаквитки? Скільки разів платив на цій же точці іншими банками, завжди було Будівництво, дім, ремонт, а в Сенс чомусь отаке.
Вітаю і тут! Якщо так вийшло, що не побачили від мене повідомлення, можливо тут тег спрацює. Буду вам вдячний, якщо надішлите повний скриншот нам на пошту help@sensebank.com.ua. У темі листа можна вказати "МСС. Епіцентр". Дякую та очікую
Striker написав:Ще є якийсь варіант через банківську комірку, але я не знаю як це проходить
люди оформлялись но до войны в банке сенс. Напишите тут на форуме в поддержку банка вам объяснят. Сложного ничего, сделку проводил не я, поэтому писать отсебятину не хочу. Одномоментно решается 3 проблемы вам не надо лично проводить экспертизу купюр (это делают в банке), нанимать охрану и решать с финмоном
Народ, може хтось в темі, підкажіть з цього приводу. Бо представник сам не в курсі. Люди якось купляють-продають нерухомість через банківську комірку, щоб мати менше гемору при оплаті налом. Було тут таке?
Striker написав:А це нормально, що на точці видачі Епіцентру оплата проводиться як Авіаквитки? Скільки разів платив на цій же точці іншими банками, завжди було Будівництво, дім, ремонт, а в Сенс чомусь отаке.
Доброго дня! Дякую, що поділилися цією інформацією. На сьогодні це виправлено. І мають відображатися наступні покупки коректно 👌
Striker написав:Ще є якийсь варіант через банківську комірку, але я не знаю як це проходить
люди оформлялись но до войны в банке сенс. Напишите тут на форуме в поддержку банка вам объяснят. Сложного ничего, сделку проводил не я, поэтому писать отсебятину не хочу. Одномоментно решается 3 проблемы вам не надо лично проводить экспертизу купюр (это делают в банке), нанимать охрану и решать с финмоном
Народ, може хтось в темі, підкажіть з цього приводу. Бо представник сам не в курсі. Люди якось купляють-продають нерухомість через банківську комірку, щоб мати менше гемору при оплаті налом. Було тут таке?
до речі а шо, чому, наприклад, не взяти тупо гривнями (хоча б половину суми) - і одразу іх сюди на рахунок - і в грн.ОВДП Бо не зрівняний ні з чим профіт обіцяють...
Оновив додаток. Якась каша. Зникла кнопка - Підтримка. Або не можу знайти. Дуже потрібна- місяць переписуюсь, не можуть виправити баг з тарифом. Що робити? П.С. На іншому, не оновленому аккаунті- все є.
lel написав:Оновив додаток. Якась каша. Зникла кнопка - Підтримка. Або не можу знайти. Дуже потрібна- місяць переписуюсь, не можуть виправити баг з тарифом. Що робити? П.С. На іншому, не оновленому аккаунті- все є.