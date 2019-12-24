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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:41

  Striker написав:А це нормально, що на точці видачі Епіцентру оплата проводиться як Авіаквитки? Скільки разів платив на цій же точці іншими банками, завжди було Будівництво, дім, ремонт, а в Сенс чомусь отаке. Зображення

Вітаю і тут! Якщо так вийшло, що не побачили від мене повідомлення, можливо тут тег спрацює. Буду вам вдячний, якщо надішлите повний скриншот нам на пошту help@sensebank.com.ua. У темі листа можна вказати "МСС. Епіцентр".
Дякую та очікую :)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 07:35

  Wirująświatła написав:
  Striker написав:Ще є якийсь варіант через банківську комірку, але я не знаю як це проходить
люди оформлялись но до войны в банке сенс. Напишите тут на форуме в поддержку банка вам объяснят. Сложного ничего, сделку проводил не я, поэтому писать отсебятину не хочу. Одномоментно решается 3 проблемы вам не надо лично проводить экспертизу купюр (это делают в банке), нанимать охрану и решать с финмоном

Народ, може хтось в темі, підкажіть з цього приводу. Бо представник сам не в курсі. Люди якось купляють-продають нерухомість через банківську комірку, щоб мати менше гемору при оплаті налом. Було тут таке?
Striker
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 14:35

  Striker написав:А це нормально, що на точці видачі Епіцентру оплата проводиться як Авіаквитки? Скільки разів платив на цій же точці іншими банками, завжди було Будівництво, дім, ремонт, а в Сенс чомусь отаке. Зображення

Доброго дня! Дякую, що поділилися цією інформацією. На сьогодні це виправлено.
І мають відображатися наступні покупки коректно 👌

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12856
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1366 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 22:39

  Striker написав:
  Wirująświatła написав:
  Striker написав:Ще є якийсь варіант через банківську комірку, але я не знаю як це проходить
люди оформлялись но до войны в банке сенс. Напишите тут на форуме в поддержку банка вам объяснят. Сложного ничего, сделку проводил не я, поэтому писать отсебятину не хочу. Одномоментно решается 3 проблемы вам не надо лично проводить экспертизу купюр (это делают в банке), нанимать охрану и решать с финмоном

Народ, може хтось в темі, підкажіть з цього приводу. Бо представник сам не в курсі. Люди якось купляють-продають нерухомість через банківську комірку, щоб мати менше гемору при оплаті налом. Було тут таке?
до речі
а шо, чому, наприклад, не взяти тупо гривнями (хоча б половину суми) - і одразу іх сюди на рахунок - і в грн.ОВДП :?
Бо не зрівняний ні з чим профіт обіцяють...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:56

Re: Sense Bank

Оновив додаток. Якась каша. Зникла кнопка - Підтримка. Або не можу знайти. Дуже потрібна- місяць переписуюсь, не можуть виправити баг з тарифом. Що робити?
П.С. На іншому, не оновленому аккаунті- все є.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:59

Re: Sense Bank

  lel написав:Якась каша. Зникла кнопка - Підтримка
Свайп вліво -- старий тейбл, без каші.
А Підримка таки у лівому кутку зверху нового, з кашою :mrgreen:

Якісь тупі панти у Сенса, більше не знаю чо сказати :evil:
Востаннє редагувалось Amethyst в Пон 28 жов, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 10:59

  lel написав:Оновив додаток. Якась каша. Зникла кнопка - Підтримка. Або не можу знайти. Дуже потрібна- місяць переписуюсь, не можуть виправити баг з тарифом. Що робити?
П.С. На іншому, не оновленому аккаунті- все є.


Центральний екран - зліва , вгорі...
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 11:05

Re: Sense Bank

Amethyst написав:
  lel написав:Якась каша. Зникла кнопка - Підтримка
Свайп вліво -- старий тейбл, без каші.
А Підримка таки у лівому кутку зверху нового, з кашою :mrgreen:

Якісь тупі панти у Сенса, більше не знаю чо сказати :evil:
++Всім дякую. Знайшов. Переписка на місці.
lel
 
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