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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:00

  Sense Bank написав:
  Amid написав:Або можна якось в налаштуваннях зробити вхід одразу на робочий стіл?

На жаль, ні. Щоб потрапити на старий робочий стіл потрібно робити свайп. Наразі збираємо та передаємо зворотній зв'язок, щоб в наступних оновленнях розробники щось придумали

*Андрій

А як замінити розробників, куди свайпнути?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 15:20

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:А як замінити розробників, куди свайпнути?

Вітаю! Завдяки вашому та всіх клієнтів зворотному зв'язку, ми зможемо ще покращити дизайн у застосунку.
Але головне те, що доступ до "старого" екрану є, тобто можливо змінимо відкриття відразу на нього, а вже далі свайпами можна "бігати" поміж інших екранів 🙌

Кістяний лорд Підтримки, Ярослав 👻🎃
Sense Bank
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