А як замінити розробників, куди свайпнути?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 жов, 2024 15:00
А як замінити розробників, куди свайпнути?
Додано: Пон 28 жов, 2024 15:20
Re: Sense Bank
Вітаю! Завдяки вашому та всіх клієнтів зворотному зв'язку, ми зможемо ще покращити дизайн у застосунку.
Але головне те, що доступ до "старого" екрану є, тобто можливо змінимо відкриття відразу на нього, а вже далі свайпами можна "бігати" поміж інших екранів 🙌
Кістяний лорд Підтримки, Ярослав 👻🎃
Додано: Вів 29 жов, 2024 17:17
Новый экран ужасный. Было же нормальное приложение, нафига менять???Банковское приложение-это не компьютерная игрушка,не надо туда прикручивать лишние картинки ради картинок
Додано: Вів 29 жов, 2024 18:04
Re: Sense Bank
Розумію, що нове не завжди сприймається одразу Ми прагнемо зробити додаток зручнішим, але, схоже, деякі зміни не відповідали вашим очікуванням.
Ваш відгук дуже цінний, і ми врахуємо всі зауваження в майбутніх оновленнях. Дякуємо, що допомагаєте нам ставати кращими!💙
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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