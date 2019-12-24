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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 жов, 2024 15:00
Sense Bank написав: Amid написав:
Або можна якось в налаштуваннях зробити вхід одразу на робочий стіл?
На жаль, ні. Щоб потрапити на старий робочий стіл потрібно робити свайп. Наразі збираємо та передаємо зворотній зв'язок, щоб в наступних оновленнях розробники щось придумали
*Андрій
А як замінити розробників, куди свайпнути?
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Amethyst
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Додано: Пон 28 жов, 2024 15:20
Amethyst написав:
А як замінити розробників, куди свайпнути?
Вітаю! Завдяки вашому та всіх клієнтів зворотному зв'язку, ми зможемо ще покращити дизайн у застосунку.
Але головне те, що доступ до "старого" екрану є, тобто можливо змінимо відкриття відразу на нього, а вже далі свайпами можна "бігати" поміж інших екранів 🙌
Кістяний лорд Підтримки, Ярослав 👻🎃
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Додано: Вів 29 жов, 2024 17:17
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Tat_888
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Додано: Вів 29 жов, 2024 18:04
Tat_888 написав:
Новый экран ужасный. Было же нормальное приложение, нафига менять???Банковское приложение-это не компьютерная игрушка,не надо туда прикручивать лишние картинки ради картинок
Розумію, що нове не завжди сприймається одразу
Ми прагнемо зробити додаток зручнішим, але, схоже, деякі зміни не відповідали вашим очікуванням.
Ваш відгук дуже цінний, і ми врахуємо всі зауваження в майбутніх оновленнях. Дякуємо, що допомагаєте нам ставати кращими!💙
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Вів 29 жов, 2024 22:02
Sense Bank написав:
Кістяний лорд Підтримки, Ярослав 👻🎃
а де зоряний?
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greenozon
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Додано: Вів 29 жов, 2024 22:15
greenozon написав: Sense Bank написав:
Кістяний лорд Підтримки, Ярослав 👻🎃
а де зоряний?
Наш Лорд вирішив трішки змінитись до Хелловіну))
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Вів 29 жов, 2024 22:40
Sense Bank написав:
фея-помічниця, Оля🧚♀️
хм, а де ж ваші оновлені аксесуари... ну щось типу ступи або мітли? 🎃
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Amethyst
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