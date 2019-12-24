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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2024 12:11
Arien
Якщо ви використовували вашу картку Cameleon лише для покупок, то у вас нічого не спишеться через те що по картці нескінчений пільговий період, лише РКО 100 грн у разі, якщо сума боргу на розрахункову дату буде більше 20 грн, якщо менша, то все гаразд
З повагою, Денис
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Sense Bank
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Додано: Нед 03 лис, 2024 11:45
ramzes4 написав:
Вариант закрыть второй хамелеон не предлагать
По честному, у одного клиента должен быть только один продукт Cameleon.
ramzes4 написав:
Есть вариант снимать 100 грн только с одной из карт?
Нет. РКО привязана к продукту. Пользуешься продуктом -- выполняй его условия.
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Додано: Нед 03 лис, 2024 11:59
ramzes4 написав:Sense Bank
, у жены (так получилось) 2 хамелеона с кредитным лимитом.
И с обоих дерут по 100 грн за обслуживание основной кредитной карты.
Есть вариант снимать 100 грн только с одной из карт? Вариант закрыть второй хамелеон не предлагать
2 карти окремими КЛ? Якщо з одним, або вистачає одного, то розшарити цю картку, користуватись також гугл гаманцем крім фізичної карти і щоб не закривати 2-гу карту, закрити першу.
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Додано: Нед 03 лис, 2024 13:03
Sense Bank
Ну що там з Драгон Пасс))
Вже другий місяць йде, як продукт є, а в меню преміальних карт - помилки))
Помітив таку особливість.. Знідно правил , прохід не частіше 1 разу на 12 чи 24 години (залежно від карти). По факту з інтервалом в 6 годин заходив. Це завжди так, і на це можна розраховувати, чи просто повезло?
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Hotab
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Додано: Нед 03 лис, 2024 13:17
Hotab написав:Sense Bank
Ну що там з Драгон Пасс))
Вже другий місяць йде, як продукт є, а в меню преміальних карт - помилки))
Помітив таку особливість.. Знідно правил , прохід не частіше 1 разу на 12 чи 24 години (залежно від карти). По факту з інтервалом в 6 годин заходив. Це завжди так, і на це можна розраховувати, чи просто повезло?
Переналаштування ще в процесі, очікуємо на фіналізацію 😊
Щодо проходу, то відвідування можливе 1 на 12 годин, напевно пощастило 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Sense Bank
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