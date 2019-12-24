RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1295129612971298

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 12:11

Arien Якщо ви використовували вашу картку Cameleon лише для покупок, то у вас нічого не спишеться через те що по картці нескінчений пільговий період, лише РКО 100 грн у разі, якщо сума боргу на розрахункову дату буде більше 20 грн, якщо менша, то все гаразд :D
З повагою, Денис :)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12869
З нами з: 18.02.13
Подякував: 180 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:45

Re: Sense Bank

  ramzes4 написав:Вариант закрыть второй хамелеон не предлагать 8)
По честному, у одного клиента должен быть только один продукт Cameleon.

  ramzes4 написав:Есть вариант снимать 100 грн только с одной из карт?
Нет. РКО привязана к продукту. Пользуешься продуктом -- выполняй его условия.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6123
З нами з: 08.03.18
Подякував: 560 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:59

  ramzes4 написав:Sense Bank, у жены (так получилось) 2 хамелеона с кредитным лимитом.
И с обоих дерут по 100 грн за обслуживание основной кредитной карты.
Есть вариант снимать 100 грн только с одной из карт? Вариант закрыть второй хамелеон не предлагать 8)

2 карти окремими КЛ? Якщо з одним, або вистачає одного, то розшарити цю картку, користуватись також гугл гаманцем крім фізичної карти і щоб не закривати 2-гу карту, закрити першу.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6969
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:03

Sense Bank
Ну що там з Драгон Пасс))
Вже другий місяць йде, як продукт є, а в меню преміальних карт - помилки))

Помітив таку особливість.. Знідно правил , прохід не частіше 1 разу на 12 чи 24 години (залежно від карти). По факту з інтервалом в 6 годин заходив. Це завжди так, і на це можна розраховувати, чи просто повезло?
Hotab
 
Повідомлень: 13573
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 13:17

  Hotab написав:Sense Bank
Ну що там з Драгон Пасс))
Вже другий місяць йде, як продукт є, а в меню преміальних карт - помилки))

Помітив таку особливість.. Знідно правил , прохід не частіше 1 разу на 12 чи 24 години (залежно від карти). По факту з інтервалом в 6 годин заходив. Це завжди так, і на це можна розраховувати, чи просто повезло?

Переналаштування ще в процесі, очікуємо на фіналізацію 😊
Щодо проходу, то відвідування можливе 1 на 12 годин, напевно пощастило 😉

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12869
З нами з: 18.02.13
Подякував: 180 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 1295129612971298
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1232 272080
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2024 16:52
guntherhouse777
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 20847
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6945)
03.11.2024 12:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.