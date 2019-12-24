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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2024 12:11
Arien
Якщо ви використовували вашу картку Cameleon лише для покупок, то у вас нічого не спишеться через те що по картці нескінчений пільговий період, лише РКО 100 грн у разі, якщо сума боргу на розрахункову дату буде більше 20 грн, якщо менша, то все гаразд
З повагою, Денис
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Sense Bank
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Додано: Нед 03 лис, 2024 11:45
ramzes4 написав:
Вариант закрыть второй хамелеон не предлагать
По честному, у одного клиента должен быть только один продукт Cameleon.
ramzes4 написав:
Есть вариант снимать 100 грн только с одной из карт?
Нет. РКО привязана к продукту. Пользуешься продуктом -- выполняй его условия.
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Додано: Нед 03 лис, 2024 11:59
ramzes4 написав:Sense Bank
, у жены (так получилось) 2 хамелеона с кредитным лимитом.
И с обоих дерут по 100 грн за обслуживание основной кредитной карты.
Есть вариант снимать 100 грн только с одной из карт? Вариант закрыть второй хамелеон не предлагать
2 карти окремими КЛ? Якщо з одним, або вистачає одного, то розшарити цю картку, користуватись також гугл гаманцем крім фізичної карти і щоб не закривати 2-гу карту, закрити першу.
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Додано: Нед 03 лис, 2024 13:03
Sense Bank
Ну що там з Драгон Пасс))
Вже другий місяць йде, як продукт є, а в меню преміальних карт - помилки))
Помітив таку особливість.. Знідно правил , прохід не частіше 1 разу на 12 чи 24 години (залежно від карти). По факту з інтервалом в 6 годин заходив. Це завжди так, і на це можна розраховувати, чи просто повезло?
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Hotab
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Додано: Нед 03 лис, 2024 13:17
Hotab написав:Sense Bank
Ну що там з Драгон Пасс))
Вже другий місяць йде, як продукт є, а в меню преміальних карт - помилки))
Помітив таку особливість.. Знідно правил , прохід не частіше 1 разу на 12 чи 24 години (залежно від карти). По факту з інтервалом в 6 годин заходив. Це завжди так, і на це можна розраховувати, чи просто повезло?
Переналаштування ще в процесі, очікуємо на фіналізацію 😊
Щодо проходу, то відвідування можливе 1 на 12 годин, напевно пощастило 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Sense Bank
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Додано: Пон 04 лис, 2024 10:35
Sense Bank написав:
Завдяки вашому та всіх клієнтів зворотному зв'язку, ми зможемо ще
покращити дизайн у застосунку.
Звучит как угроза...
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Сибарит
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Додано: Пон 04 лис, 2024 10:48
Сибарит написав:
Звучит как угроза
В жодному випадку не хотіли, щоб так здалося😅
*Андрій
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Додано: Пон 04 лис, 2024 11:06
Sense Bank "Радісну" новину повідомив web-застосунок, що його закривають з 01.12.2024.
Запитання до представника Банку.
Як в вашому мобільному малофункціональному порівняно з web-версією застосунку переглядати виписку де буде вказано стан операцій за останні 30 днів заблокована сума чи проведено по рахунку?
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BBC
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Додано: Пон 04 лис, 2024 11:27
BBC Ви можете формувати виписку у застосунку. Для цього у розділі "Продукти" прогорніть до низу та оберіть "Оформити довідку", потім "Виписка за рахунком". Встановіть дати та оберіть потрібний рахунок і натисніть "Сформувати". Виписку можна одразу переглянути чи зберегти на телефон. В самій виписці буде вказано наступне :
- для операцій, що вже пройшли по рахунку буде статус "Виконано"
- а якщо вона ще очікує списання, то буде писатись "Заблоковано"
А ще можна зрозуміти стан операції в історії операцій. Натиснувши на операцію, там буде рядок "Деталі операції". Там вказується "Очікує списання коштів" або назва категорії, наприклад "Продукти". Якщо вказано назву категорії, то значить ця операція вже була списана з рахунку
*Андрій
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Додано: Пон 04 лис, 2024 11:34
Sense Bank
Ви пробували переглянути більше 3-х операцій і запам'ятати які з них провелися по рахунку, які не провелися. Чи клієнтам Сенсу є сенс пам'ятати лише одну дію?
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