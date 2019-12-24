Кочевник Якщо формувати виписку в застосунку, то там одразу будуть всі операції за обраний період. Тому так точно вийде переглянути більше 3-х операцій одночасно
*Андрій
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Додано: Пон 04 лис, 2024 11:36
Кочевник Якщо формувати виписку в застосунку, то там одразу будуть всі операції за обраний період. Тому так точно вийде переглянути більше 3-х операцій одночасно
*Андрій
Додано: Пон 04 лис, 2024 11:38
Sense Bank У сформованій таким чином виписці відсутня дата проведення за рахунком, лише дата операції й її стан.
Додано: Пон 04 лис, 2024 11:49
BBC Якщо потрібна буде виписка з датою проведення за рахунком, то на сьогодні її можна отримати звернувшись до підтримким у застосунку.
Якщо ж цікавить інформація про конкретну операцію, то дізнатись її дату проведення можна у підтримки або просто додати +2 дня. Зазвичай протягом такого часу відбувається списання з рахунку
*Андрій
Додано: Пон 04 лис, 2024 11:53
Re: Sense Bank
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