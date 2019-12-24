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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1296129712981299

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:36

Кочевник Якщо формувати виписку в застосунку, то там одразу будуть всі операції за обраний період. Тому так точно вийде переглянути більше 3-х операцій одночасно

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12873
З нами з: 18.02.13
Подякував: 180 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
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2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:38

Sense Bank У сформованій таким чином виписці відсутня дата проведення за рахунком, лише дата операції й її стан.
BBC
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Повідомлень: 14397
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:49

BBC Якщо потрібна буде виписка з датою проведення за рахунком, то на сьогодні її можна отримати звернувшись до підтримким у застосунку.
Якщо ж цікавить інформація про конкретну операцію, то дізнатись її дату проведення можна у підтримки або просто додати +2 дня. Зазвичай протягом такого часу відбувається списання з рахунку

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12873
З нами з: 18.02.13
Подякував: 180 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
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2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:53

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:В самій виписці буде вказано наступне
Там не вказується дата й час, коли операція була розподілена по рахунку.
Howl
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Повідомлень: 6124
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Подякував: 560 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 15:43

Так і не отримав кешбек за оплату авіаквитків на сайті Тікетс.юа 11 вересня.
Будьте уважні, панове, не купуйте нічого на сайті Тікетс.юа!
rollo
 
Повідомлень: 1416
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Подякував: 53 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 19:08

На автовокзале в Киеве продаются билеты со странным МСС 8999. Он по идее в исключениях по ореховой программе, т.е. орехов зась. А будет ли предложена рассрочка по такой транзакции? К слову приват летом по этому МСС всё-таки наливал 3% кешбека
Кассандра
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Повідомлень: 1478
З нами з: 04.12.12
Подякував: 27 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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