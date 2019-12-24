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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2024 21:11
Sense Bank Не працює! Пише теж"неможливо виконати цю дію", а періодично зникають всі картки
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Visky
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Додано: Пон 04 лис, 2024 21:12
Sense Bank написав: Sense Bank написав:
Наш застосунок трошки стомився🥺Чекаємо на швидке відновлення роботи, як тільки все буде добре відпишу тут.
Вибачте за незручності😭
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Все полікували, застосунок вже працює без проблем💙
Ще раз вибачте за причинені незручності(
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Після ліікування хворий не бачить карткових рахунків
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AlexTk
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Додано: Пон 04 лис, 2024 21:27
Капець! вже й застосунок не відкривається.
Так шо після "вдалого лікування висококласними програмістами банку", про що нам радісно повідомила Оля з посади феї, пацієнт ледь дихає в реанімації, ми поки бачимо його пульс, але до тями він не приходить
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Visky
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Додано: Пон 04 лис, 2024 21:38
Надійшло повідомлення, що тепер з неактивних рахунків будуть списувати комісію. У разі непроходження ідентифікації -- 500 гривень на місяць з рахунка.
Ну, по-перше -- дуже красиво, що тут ще сказати? Ось цікаво, а військовослужбовців, що в полоні, теж будуть по 500 гривень на місяць брити? А що, ідеальна жертва: карткою не користується, ідентифікацію не проходить...
Питання як завжди в таких випадках:
- планується списання в рахунок кредитного ліміту чи овердрафту?
- отримання коштів і перекази коштів вважаються за активність?
- виплата депозита вважається за активність?
- якщо на перше питання відповідь негативна, чи не згадає банк при виплаті депозита, що з цього рахунка треба списати за шість+ місяців комісії за неактивність?
Свого часу открив довготривалий депозит, одним із міркувань було щоб не задумуватись про кількість операцій і іншого на пакетці. З часом виявилося, що цей депозит -- це вже єдине, що залишилось в цьому банку живого. Але його всеж-таки планується якось отримати, тобто хоч якась підходяща для цього картка потрібна. В усіх інших випадках з картками немає чого робити, особливо з валютними.
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M-Audio
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Додано: Пон 04 лис, 2024 21:47
Visky написав:
Капець! вже й застосунок не відкривається.
Так шо після "вдалого лікування висококласними програмістами банку", про що нам радісно повідомила Оля з посади феї, пацієнт ледь дихає в реанімації, ми поки бачимо його пульс, але до тями він не приходить
Підтверджую. Висить додаток із повідомленням про неможливість виконати цю дію. Колдуни і феї! Піддайте стусанів своїм ІТ-чуділам. Такі покращення нікому не потрібні!
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Додано: Пон 04 лис, 2024 22:48
de Montaigne
Та працює.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 23:10
M-Audio написав:
Надійшло повідомлення, що тепер з неактивних рахунків будуть списувати комісію. У разі непроходження ідентифікації -- 500 гривень на місяць з рахунка.
Ну, по-перше -- дуже красиво, що тут ще сказати? Ось цікаво, а військовослужбовців, що в полоні, теж будуть по 500 гривень на місяць брити? А що, ідеальна жертва: карткою не користується, ідентифікацію не проходить...
Питання як завжди в таких випадках:
- планується списання в рахунок кредитного ліміту чи овердрафту?
- отримання коштів і перекази коштів вважаються за активність?
- виплата депозита вважається за активність?
- якщо на перше питання відповідь негативна, чи не згадає банк при виплаті депозита, що з цього рахунка треба списати за шість+ місяців комісії за неактивність?
Свого часу открив довготривалий депозит, одним із міркувань було щоб не задумуватись про кількість операцій і іншого на пакетці. З часом виявилося, що цей депозит -- це вже єдине, що залишилось в цьому банку живого. Але його всеж-таки планується якось отримати, тобто хоч якась підходяща для цього картка потрібна. В усіх інших випадках з картками немає чого робити, особливо з валютними.
а де посилання на офіційну новину
маєте?
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greenozon
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Додано: Пон 04 лис, 2024 23:14
AlexTk написав: Sense Bank написав: Sense Bank написав:
Наш застосунок трошки стомився🥺Чекаємо на швидке відновлення роботи, як тільки все буде добре відпишу тут.
Вибачте за незручності😭
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Все полікували, застосунок вже працює без проблем💙
Ще раз вибачте за причинені незручності(
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Після ліікування хворий не бачить карткових рахунків
Перевірте, будь ласка, зараз чи все працює? Оскільки більше не було зафіксовано проблем з входом, зараз має все працювати🙌🏻
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Пон 04 лис, 2024 23:16
greenozon написав: M-Audio написав:
Надійшло повідомлення, що тепер з неактивних рахунків будуть списувати комісію.
а де посилання на офіційну новину
маєте?
Тільки повідомлення в застосунку. Там, правда, є кнопка "детальніше", яка откриває вочевидь якусь сторінку, але також самим застосунком, тобто подивитись адресу напряму неможливо, а копати глибше не хочу.
Однак, відповідь на одне питання з'ясував: в мінус обіцяють не списувати.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 23:20
M-Audio написав:
Надійшло повідомлення, що тепер з неактивних рахунків будуть списувати комісію. У разі непроходження ідентифікації -- 500 гривень на місяць з рахунка.
Ну, по-перше -- дуже красиво, що тут ще сказати? Ось цікаво, а військовослужбовців, що в полоні, теж будуть по 500 гривень на місяць брити? А що, ідеальна жертва: карткою не користується, ідентифікацію не проходить...
Питання як завжди в таких випадках:
- планується списання в рахунок кредитного ліміту чи овердрафту?
- отримання коштів і перекази коштів вважаються за активність?
- виплата депозита вважається за активність?
- якщо на перше питання відповідь негативна, чи не згадає банк при виплаті депозита, що з цього рахунка треба списати за шість+ місяців комісії за неактивність?
Свого часу открив довготривалий депозит, одним із міркувань було щоб не задумуватись про кількість операцій і іншого на пакетці. З часом виявилося, що цей депозит -- це вже єдине, що залишилось в цьому банку живого. Але його всеж-таки планується якось отримати, тобто хоч якась підходяща для цього картка потрібна. В усіх інших випадках з картками немає чого робити, особливо з валютними.
В першу чергу не хвилюйтесь🙌🏻
Списання комісії за неактивний рахунок в розмірі 500 грн, буде списано тільки в випадку, якщо ви не користуєтесь рахунком, і не пройшли повторну ідентифікацію. І таке списання буде тільки з 37-го місяця не користування рахунком.
Пройти ідентифікацію ви можете в застосунку в будь-який зручний для вас час.
Щодо ваших питань:
1. Ні, комісія за неактивний рахунок списується тільки при наявності власних коштів, в мінус чи за рахунок кредитних коштів списань не буде.
2. Так, поповнення картки, перекази з картки, розрахунки в магазинах - це все фінансові операції.
3. Так, виплата депозиту чи відсотків по депозиту також рахується як фінансова операція
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
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