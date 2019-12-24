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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1298129913001301>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 21:11

Sense Bank Не працює! Пише теж"неможливо виконати цю дію", а періодично зникають всі картки
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 21:12

  Sense Bank написав:
  Sense Bank написав:Наш застосунок трошки стомився🥺Чекаємо на швидке відновлення роботи, як тільки все буде добре відпишу тут.
Вибачте за незручності😭

Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Все полікували, застосунок вже працює без проблем💙
Ще раз вибачте за причинені незручності(
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Після ліікування хворий не бачить карткових рахунків :twisted:
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 21:27

Re: Sense Bank

Капець! вже й застосунок не відкривається.
Так шо після "вдалого лікування висококласними програмістами банку", про що нам радісно повідомила Оля з посади феї, пацієнт ледь дихає в реанімації, ми поки бачимо його пульс, але до тями він не приходить
Visky
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Повідомлень: 1297
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 21:38

Надійшло повідомлення, що тепер з неактивних рахунків будуть списувати комісію. У разі непроходження ідентифікації -- 500 гривень на місяць з рахунка.

Ну, по-перше -- дуже красиво, що тут ще сказати? Ось цікаво, а військовослужбовців, що в полоні, теж будуть по 500 гривень на місяць брити? А що, ідеальна жертва: карткою не користується, ідентифікацію не проходить...

Питання як завжди в таких випадках:
- планується списання в рахунок кредитного ліміту чи овердрафту?
- отримання коштів і перекази коштів вважаються за активність?
- виплата депозита вважається за активність?
- якщо на перше питання відповідь негативна, чи не згадає банк при виплаті депозита, що з цього рахунка треба списати за шість+ місяців комісії за неактивність?

Свого часу открив довготривалий депозит, одним із міркувань було щоб не задумуватись про кількість операцій і іншого на пакетці. З часом виявилося, що цей депозит -- це вже єдине, що залишилось в цьому банку живого. Але його всеж-таки планується якось отримати, тобто хоч якась підходяща для цього картка потрібна. В усіх інших випадках з картками немає чого робити, особливо з валютними.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 21:47

  Visky написав:Капець! вже й застосунок не відкривається.
Так шо після "вдалого лікування висококласними програмістами банку", про що нам радісно повідомила Оля з посади феї, пацієнт ледь дихає в реанімації, ми поки бачимо його пульс, але до тями він не приходить

Підтверджую. Висить додаток із повідомленням про неможливість виконати цю дію. Колдуни і феї! Піддайте стусанів своїм ІТ-чуділам. Такі покращення нікому не потрібні!
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 22:48

de Montaigne
Та працює.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:10

  M-Audio написав:Надійшло повідомлення, що тепер з неактивних рахунків будуть списувати комісію. У разі непроходження ідентифікації -- 500 гривень на місяць з рахунка.

Ну, по-перше -- дуже красиво, що тут ще сказати? Ось цікаво, а військовослужбовців, що в полоні, теж будуть по 500 гривень на місяць брити? А що, ідеальна жертва: карткою не користується, ідентифікацію не проходить...

Питання як завжди в таких випадках:
- планується списання в рахунок кредитного ліміту чи овердрафту?
- отримання коштів і перекази коштів вважаються за активність?
- виплата депозита вважається за активність?
- якщо на перше питання відповідь негативна, чи не згадає банк при виплаті депозита, що з цього рахунка треба списати за шість+ місяців комісії за неактивність?

Свого часу открив довготривалий депозит, одним із міркувань було щоб не задумуватись про кількість операцій і іншого на пакетці. З часом виявилося, що цей депозит -- це вже єдине, що залишилось в цьому банку живого. Але його всеж-таки планується якось отримати, тобто хоч якась підходяща для цього картка потрібна. В усіх інших випадках з картками немає чого робити, особливо з валютними.



а де посилання на офіційну новину
маєте?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:14

  AlexTk написав:
  Sense Bank написав:
  Sense Bank написав:Наш застосунок трошки стомився🥺Чекаємо на швидке відновлення роботи, як тільки все буде добре відпишу тут.
Вибачте за незручності😭

Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Все полікували, застосунок вже працює без проблем💙
Ще раз вибачте за причинені незручності(
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️

Після ліікування хворий не бачить карткових рахунків :twisted:

Перевірте, будь ласка, зараз чи все працює? Оскільки більше не було зафіксовано проблем з входом, зараз має все працювати🙌🏻
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:16

  greenozon написав:
  M-Audio написав:Надійшло повідомлення, що тепер з неактивних рахунків будуть списувати комісію.

а де посилання на офіційну новину
маєте?

Тільки повідомлення в застосунку. Там, правда, є кнопка "детальніше", яка откриває вочевидь якусь сторінку, але також самим застосунком, тобто подивитись адресу напряму неможливо, а копати глибше не хочу.

Однак, відповідь на одне питання з'ясував: в мінус обіцяють не списувати.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:20

  M-Audio написав:Надійшло повідомлення, що тепер з неактивних рахунків будуть списувати комісію. У разі непроходження ідентифікації -- 500 гривень на місяць з рахунка.

Ну, по-перше -- дуже красиво, що тут ще сказати? Ось цікаво, а військовослужбовців, що в полоні, теж будуть по 500 гривень на місяць брити? А що, ідеальна жертва: карткою не користується, ідентифікацію не проходить...

Питання як завжди в таких випадках:
- планується списання в рахунок кредитного ліміту чи овердрафту?
- отримання коштів і перекази коштів вважаються за активність?
- виплата депозита вважається за активність?
- якщо на перше питання відповідь негативна, чи не згадає банк при виплаті депозита, що з цього рахунка треба списати за шість+ місяців комісії за неактивність?

Свого часу открив довготривалий депозит, одним із міркувань було щоб не задумуватись про кількість операцій і іншого на пакетці. З часом виявилося, що цей депозит -- це вже єдине, що залишилось в цьому банку живого. Але його всеж-таки планується якось отримати, тобто хоч якась підходяща для цього картка потрібна. В усіх інших випадках з картками немає чого робити, особливо з валютними.


В першу чергу не хвилюйтесь🙌🏻
Списання комісії за неактивний рахунок в розмірі 500 грн, буде списано тільки в випадку, якщо ви не користуєтесь рахунком, і не пройшли повторну ідентифікацію. І таке списання буде тільки з 37-го місяця не користування рахунком.
Пройти ідентифікацію ви можете в застосунку в будь-який зручний для вас час.

Щодо ваших питань:
1. Ні, комісія за неактивний рахунок списується тільки при наявності власних коштів, в мінус чи за рахунок кредитних коштів списань не буде.
2. Так, поповнення картки, перекази з картки, розрахунки в магазинах - це все фінансові операції.
3. Так, виплата депозиту чи відсотків по депозиту також рахується як фінансова операція
Ваша помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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