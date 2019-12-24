а де посилання на офіційну новину
маєте?
greenozon
Тут можна ознайомитись
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лис, 2024 23:21
Re: Sense Bank
Тут можна ознайомитись
Додано: Пон 04 лис, 2024 23:27
дякую
а що це у вас на стор 16 якісь дивні рудименти залишились?
Додано: Вів 05 лис, 2024 01:14
Sense Bank А виплата відсотків з дохідного сейфу теж вважається операцією?
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