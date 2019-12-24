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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1299130013011302>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:21

Re: Sense Bank

а де посилання на офіційну новину
маєте?
greenozon


Тут можна ознайомитись https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 9349071762
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12882
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 23:27

  Sense Bank написав:
а де посилання на офіційну новину
маєте?
greenozon


Тут можна ознайомитись https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 9349071762


дякую

а що це у вас на стор 16 якісь дивні рудименти залишились?

https://ca.alfabank.kiev.ua/ --->>

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greenozon
 
Повідомлень: 16656
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 01:14

Sense Bank А виплата відсотків з дохідного сейфу теж вважається операцією?
gruzdevvov
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Повідомлень: 3
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:00

gruzdevvov Так, виплата відсотків також вважається операцією.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:25

А купівля чи повернення ОВДП вважається операцією?
SL5
 
Повідомлень: 27
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:35

  SL5 написав:А купівля чи повернення ОВДП вважається операцією?

Звісно так 👌

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12882
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:49

  Sense Bank написав:gruzdevvov Так, виплата відсотків також вважається операцією.

*Андрій

То есть, получается, что если вся сумма лежит на Доходном сейфе, и на неё начисляются проценты (с выплатой на Доходный сейф, а НЕ на основной карточный счёт), то эта сумма может там лежать бесконечно долго, и комиссии за неактивность не будет?
Driver
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Повідомлень: 343
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 17:26

  Driver написав:
  Sense Bank написав:gruzdevvov Так, виплата відсотків також вважається операцією.

*Андрій

То есть, получается, что если вся сумма лежит на Доходном сейфе, и на неё начисляются проценты (с выплатой на Доходный сейф, а НЕ на основной карточный счёт), то эта сумма может там лежать бесконечно долго, и комиссии за неактивность не будет?

Так, виплата відсотків на рахунок ДС також буде враховуватись, і комісії за неактивний рахунок не буде списано.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12882
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 17:46

Re: Sense Bank

Як правильно відмовитися від пакету Блек і перейти на щось дешевше типу ВАйт?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1894
З нами з: 06.03.09
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 17:53

  idealstorm написав:Як правильно відмовитися від пакету Блек і перейти на щось дешевше типу ВАйт?

Перейти на інший пакет можна шляхом перевипуску картки, для цього вам потрібно звернутись до нашої підтримки, наприклад, у чаті в застосунку Sense SuperApp, агенти залюбки вас проконсультують й допоможуть на кожному з етапів 😊

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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