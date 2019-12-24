Sense Bank написав:gruzdevvov Так, виплата відсотків також вважається операцією.
*Андрій
То есть, получается, что если вся сумма лежит на Доходном сейфе, и на неё начисляются проценты (с выплатой на Доходный сейф, а НЕ на основной карточный счёт), то эта сумма может там лежать бесконечно долго, и комиссии за неактивность не будет?
Sense Bank написав:gruzdevvov Так, виплата відсотків також вважається операцією.
*Андрій
То есть, получается, что если вся сумма лежит на Доходном сейфе, и на неё начисляются проценты (с выплатой на Доходный сейф, а НЕ на основной карточный счёт), то эта сумма может там лежать бесконечно долго, и комиссии за неактивность не будет?
Так, виплата відсотків на рахунок ДС також буде враховуватись, і комісії за неактивний рахунок не буде списано.
idealstorm написав:Як правильно відмовитися від пакету Блек і перейти на щось дешевше типу ВАйт?
Перейти на інший пакет можна шляхом перевипуску картки, для цього вам потрібно звернутись до нашої підтримки, наприклад, у чаті в застосунку Sense SuperApp, агенти залюбки вас проконсультують й допоможуть на кожному з етапів 😊