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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2024 18:16
M-Audio написав:
при виплаті депозита, що з цього рахунка треба списати за шість+ місяців комісії за неактивність?
отак саме тут так і робили при паперєдніках
їм було начхати на діючий депозит, прив'язаний до тієї картки.
Найкраще лайно завжди повертається знов і знов.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 09:29
Amid написав:
Як на мене, останнє оновлення дизайну сенссуперапу потрібне лише його розробникам, для імітації бурної діяльності та/або щоб показати, що вони щось "роблять", а не тільки щотижня роняють додаток. Мені ж, як клієнту, тепер потрібно робити на один рух більше, щоб потрапити до "старого" робочого столу
. Або можна якось в налаштуваннях зробити вхід одразу на робочий стіл?
Продам Sense SuperApp 4.12.0.apk
Версія 2.10.24р. -- до злочинних оновлень...
Старий, добрий, “ламповий” роб.стіл.
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