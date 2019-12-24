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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2024 18:16
M-Audio написав:
при виплаті депозита, що з цього рахунка треба списати за шість+ місяців комісії за неактивність?
отак саме тут так і робили при паперєдніках
їм було начхати на діючий депозит, прив'язаний до тієї картки.
Найкраще лайно завжди повертається знов і знов.
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Додано: Сер 06 лис, 2024 09:29
Amid написав:
Як на мене, останнє оновлення дизайну сенссуперапу потрібне лише його розробникам, для імітації бурної діяльності та/або щоб показати, що вони щось "роблять", а не тільки щотижня роняють додаток. Мені ж, як клієнту, тепер потрібно робити на один рух більше, щоб потрапити до "старого" робочого столу
. Або можна якось в налаштуваннях зробити вхід одразу на робочий стіл?
Продам Sense SuperApp 4.12.0.apk
Версія 2.10.24р. -- до злочинних оновлень...
Старий, добрий, “ламповий” роб.стіл.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 00:05
Sense Bank написав:BBC
Якщо потрібна буде виписка з датою проведення за рахунком, то на сьогодні її можна отримати звернувшись до підтримким у застосунку.
Якщо ж цікавить інформація про конкретну операцію, то дізнатись її дату проведення можна у підтримки або просто додати +2 дня. Зазвичай протягом такого часу відбувається списання з рахунку
*Андрій
феноменальный ответ.
а вы не думали что люди смотрят дату распределения по счету именно что бы выловить эти НЕ обычные ситуации?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 00:07
Sense Bank написав:
- для операцій, що вже пройшли по рахунку буде статус "Виконано"
*Андрій
в МАБе писало дату операции и дату распределения по счету. причем этот спиток было удобно копировать в эксель и там обрабатывать используя сортировку и фильтры.
а теперь как?
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Додано: Чет 07 лис, 2024 01:29
зайшов сюди сказати що новий дизайн додатку - несмак і гівно
у мене все
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