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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1299130013011302

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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 18:16

  M-Audio написав:
при виплаті депозита, що з цього рахунка треба списати за шість+ місяців комісії за неактивність?
:evil: отак саме тут так і робили при паперєдніках :evil:
їм було начхати на діючий депозит, прив'язаний до тієї картки.
:mrgreen:

Найкраще лайно завжди повертається знов і знов.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:29

  Amid написав:Як на мене, останнє оновлення дизайну сенссуперапу потрібне лише його розробникам, для імітації бурної діяльності та/або щоб показати, що вони щось "роблять", а не тільки щотижня роняють додаток. Мені ж, як клієнту, тепер потрібно робити на один рух більше, щоб потрапити до "старого" робочого столу. Або можна якось в налаштуваннях зробити вхід одразу на робочий стіл?



Продам Sense SuperApp 4.12.0.apk
Версія 2.10.24р. -- до злочинних оновлень...

Старий, добрий, “ламповий” роб.стіл.
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 00:05

  Sense Bank написав:BBC Якщо потрібна буде виписка з датою проведення за рахунком, то на сьогодні її можна отримати звернувшись до підтримким у застосунку.
Якщо ж цікавить інформація про конкретну операцію, то дізнатись її дату проведення можна у підтримки або просто додати +2 дня. Зазвичай протягом такого часу відбувається списання з рахунку

*Андрій


феноменальный ответ.
а вы не думали что люди смотрят дату распределения по счету именно что бы выловить эти НЕ обычные ситуации?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 00:07

  Sense Bank написав:- для операцій, що вже пройшли по рахунку буде статус "Виконано"
*Андрій


в МАБе писало дату операции и дату распределения по счету. причем этот спиток было удобно копировать в эксель и там обрабатывать используя сортировку и фильтры.
а теперь как?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 01:29

Re: Sense Bank

зайшов сюди сказати що новий дизайн додатку - несмак і гівно
у мене все
quadro_tony_da
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