отак саме тут так і робили при паперєдніках
їм було начхати на діючий депозит, прив'язаний до тієї картки.
Найкраще лайно завжди повертається знов і знов.
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Додано: Вів 05 лис, 2024 18:16
Додано: Сер 06 лис, 2024 09:29
Продам Sense SuperApp 4.12.0.apk
Версія 2.10.24р. -- до злочинних оновлень...
Старий, добрий, “ламповий” роб.стіл.
Додано: Чет 07 лис, 2024 00:05
феноменальный ответ.
а вы не думали что люди смотрят дату распределения по счету именно что бы выловить эти НЕ обычные ситуации?
Додано: Чет 07 лис, 2024 00:07
Додано: Чет 07 лис, 2024 01:29
Re: Sense Bank
зайшов сюди сказати що новий дизайн додатку - несмак і гівно
у мене все
Додано: Чет 07 лис, 2024 09:24
quadro_tony_da
Дякуємо за вашу думку! Розуміємо, що зміни можуть сприйматися не одразу, але ми постійно працюємо над покращенням екрану та додаванням нових фіч, новий екран з кожним релізом буде ставити тільки краще. Сподіваємось, що вони знайдете плюси в даному екрані з часом та будете задоволені нашим застосунком!
*Денис
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:16
Re: Sense Bank
Доброго дня,на старому...
Точніше на нормальному головному екрані, є іконка часиків - Історія операцій.
Чи то нові розробники не зрозуміли їх функціонал? Але все поломали!!!!!!!
Раніше, якщо на них тапнути, можна було дивитись історію транзакцій в хронологічном порядку!
Але в цих часіках був ще один важливий функціонал!!!
Якщо взяти "кульку" картки яка на головному екрані, і перенести її на ті "часіки", показувало історію транзакцій, саме за цієї картки.
Додано: Чет 07 лис, 2024 14:35
Нагадує анекдот. (хочу підкреслити - це лише анекдот, що спав на думку )
- Вибачте, але ваш дизайн - гівно!
- Перепрошую, але ж це дизайн гівна.
- Щож, тоді непогано.
Додано: Чет 07 лис, 2024 15:22
Acceptus Дякуємо за ваш відгук та увагу до деталей. Розуміємо, що функція швидкого перегляду історії транзакцій була зручною для вас. У новому інтерфейсі доступ до історії став ще простішим: тепер, натиснувши на потрібну картку, ви відразу побачите історію транзакцій саме за цією карткою. Також, свайпнувши вліво, можна перейти до історії всіх операцій, де можна легко обрати фільтр і переглянути потрібну інформацію.
Новий екран спроектований з акцентом на інновації та зручність користування. Ми постійно вдосконалюємо його, і з кожним оновленням застосунок ставатиме ще зручнішим. Дякуємо, що допомагаєте нам ставати кращими!
Ми завжди готові до влучних пропозицій, тому будемо раді побачити їх тут, можливо саме її ми зможемо реалізувати в нашому застосунку
Ваш вартовий підтримки, Денис
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