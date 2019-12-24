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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1300130113021303

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 17:57

  Driver написав:
  Sense Bank написав:
  Driver написав:В этом месяце опять вернули ту фигню, что процент кэшбека по дебетовым картам выше, чем по кредитным.

Sense Bank, передайте ответственному отделу наше негодование :x

Відписав у приватні повідомлення, аби уточнити деталі!

З повагою, Володимир 💎

Получил ответ от Владимира. Суть ответа:

(...) такі % були розраховані для вас індивідуально, і вам було запропоновано отримувати більший відсоток саме за оплату дебетовими картками, це не є багом чи помилкою (...)

Sense Bank:
1) ещё раз спасибо за ответ!
2) тогда передайте ответственному отделу моё индивидуальное негодование

Ясна річ, фідбек передав)
Дякую і вам за залученість 😊

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12885
З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 1300130113021303
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