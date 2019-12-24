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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2024 17:57
Driver написав: Sense Bank написав: Driver написав:
В этом месяце опять вернули ту фигню, что процент кэшбека по дебетовым картам выше, чем по кредитным.Sense Bank
, передайте ответственному отделу наше негодование
Відписав у приватні повідомлення, аби уточнити деталі!
З повагою, Володимир 💎
Получил ответ от Владимира. Суть ответа:
Sense Bank
(...) такі % були розраховані для вас індивідуально, і вам було запропоновано отримувати більший відсоток саме за оплату дебетовими картками, це не є багом чи помилкою (...)
:
1) ещё раз спасибо за ответ!
2) тогда передайте ответственному отделу моё индивидуальное
негодование
Ясна річ, фідбек передав)
Дякую і вам за залученість 😊
З повагою, Володимир 💎
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