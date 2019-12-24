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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2024 17:57
Driver написав: Sense Bank написав: Driver написав:
В этом месяце опять вернули ту фигню, что процент кэшбека по дебетовым картам выше, чем по кредитным.Sense Bank
, передайте ответственному отделу наше негодование
Відписав у приватні повідомлення, аби уточнити деталі!
З повагою, Володимир 💎
Получил ответ от Владимира. Суть ответа:
Sense Bank
(...) такі % були розраховані для вас індивідуально, і вам було запропоновано отримувати більший відсоток саме за оплату дебетовими картками, це не є багом чи помилкою (...)
:
1) ещё раз спасибо за ответ!
2) тогда передайте ответственному отделу моё индивидуальное
негодование
Ясна річ, фідбек передав)
Дякую і вам за залученість 😊
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Чет 07 лис, 2024 20:47
Sense Bank написав:
У новому інтерфейсі доступ до історії став ще простішим: тепер, натиснувши на потрібну картку, ви відразу побачите історію транзакцій саме за цією карткою.
Ось мені треба перекинути 200 грн з Графіту на Ящера. Через drag and drop це виявилося швидше, ніж обирати карту, потім чекати поки Sense загрузить усе необхідне, потім натиснути на кнопку переказати, вибрати між своїми рахунками, знову очкувати оновлення даних, обрати картку, ввести суму -- багато дій.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 20:57
Howl написав: Sense Bank написав:
У новому інтерфейсі доступ до історії став ще простішим: тепер, натиснувши на потрібну картку, ви відразу побачите історію транзакцій саме за цією карткою.
Ось мені треба перекинути 200 грн з Графіту на Ящера. Через drag and drop це виявилося швидше, ніж обирати карту, потім чекати поки Sense загрузить усе необхідне, потім натиснути на кнопку переказати, вибрати між своїми рахунками, знову очкувати оновлення даних, обрати картку, ввести суму -- багато дій.
В цілому особисто для мене функція Drag'n'Drop все ще зручніша для переказу між власними картками.
Але мені стало цікаво, і я тільки що заміряв через секундомір час витрачений на переказ з Хамелеона на карту АТБ через Drag'n'Drop і через головний екран. Результати цього невеличкого тесту показали, що через головний екран у мене переказ займає десь 15,65 секунд (я здивований який я повільний 😄), а через Drag'n'Drop переказ займає 14,28 секунд (заміри орієнтовні).
Тому можу зробити висновок, що різниця в декілька секунд якою б ситуація не була — для мене непринципова, тому я б радив використовувати той спосіб, який є зручнішим для кожного 😉
Благо, у застосунку можна використати обидва способи)
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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Додано: Чет 07 лис, 2024 22:11
Sense Bank написав:
Тому можу зробити висновок, що різниця в декілька секунд якою б ситуація не була — для мене непринципова
Ось скажіть вашому Sense SuperApp, який під час завантаження інформації на різних екранах не дає зробити операцію. Зауважу, що цей індикатор завантаження/оновлення на різних екранах розташованих у різних місцях.
І прохання робити заміри також не в ідеальному середовищі, а ще в момент у "хвилинах слабкості" (Ярослав вам може пояснити що це таке), коли спостерігається різне покриття тощо.
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Howl
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 02:25
Sense Bank написав:
Результати цього невеличкого тесту показали, що через головний екран у мене переказ займає десь 15,65 секунд (я здивований який я повільний 😄), а через Drag'n'Drop переказ займає 14,28 секунд (заміри орієнтовні).
Тому можу зробити висновок, що різниця в декілька секунд якою б ситуація не була — для мене непринципова, тому я б радив використовувати той спосіб, який є зручнішим для кожного 😉
Благо, у застосунку можна використати обидва способи)
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
раньше рабочий стол был доступен сразу а теперь его нужно свайпить.
плюс карта которую вы использовали для пополнения - она у вас какая по счету в карусели? первая? а если карт 9 и нужная по средине карусели?
так что замер уже не совсем корректный.
если открыть рабочий стол старый и только тогда начинать отсчет то перетаскиванием у меня выходит пополняется за 3 секунды.
если на новом рабочем столе начинать ганять карусель и потом по меню шарится то около 12 сек
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tester7336
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 05:26
Щось нікому не "зайшло" оновлення додатку. Я знаю що сподобається шановній спільноті... Зняття отих жлобских 100 грн за користування кред лімітом
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novichok
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 07:00
tester7336 написав:
плюс карта которую вы использовали для пополнения - она у вас какая по счету в карусели? первая? а если карт 9 и нужная по средине карусели?
Карты в новом дизайне можно тасовать (поменять их порядок), но нельзя скрыть, как это было возможно в старом интерфейсе.
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Howl
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 09:27
tester7336 написав: Sense Bank написав:
Результати цього невеличкого тесту показали, що через головний екран у мене переказ займає десь 15,65 секунд (я здивований який я повільний 😄), а через Drag'n'Drop переказ займає 14,28 секунд (заміри орієнтовні).
Тому можу зробити висновок, що різниця в декілька секунд якою б ситуація не була — для мене непринципова, тому я б радив використовувати той спосіб, який є зручнішим для кожного 😉
Благо, у застосунку можна використати обидва способи)
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
раньше рабочий стол был доступен сразу а теперь его нужно свайпить.
плюс карта которую вы использовали для пополнения - она у вас какая по счету в карусели? первая? а если карт 9 и нужная по средине карусели?
так что замер уже не совсем корректный.
если открыть рабочий стол старый и только тогда начинать отсчет то перетаскиванием у меня выходит пополняется за 3 секунды.
если на новом рабочем столе начинать ганять карусель и потом по меню шарится то около 12 сек
Моя основна картка звичайно перша, але зауважу, що в новому дизайні ви так само можете налашувати порядок відображення карток у каруселі, достатньо натиснути на кнопку Всі - і внизу є відповідне меню, в якому ви можете змінити сам порядок карток та прибрати зайві, ті якими не користуєтесь, наприклад.
Замір починав з головного екрана, наче тільки запустив застосунок, для обох способів поповнення.
З повагою, Володимир 💎
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 09:30
Howl написав: tester7336 написав:
плюс карта которую вы использовали для пополнения - она у вас какая по счету в карусели? первая? а если карт 9 и нужная по средине карусели?
Карты в новом дизайне можно тасовать (поменять их порядок), но нельзя скрыть, как это было возможно в старом интерфейсе.
У новому дизайні в каруселі можна лишити тільки потрібні картки, щоб приховати зайві варто натиснути Всі - і нижче через кнопку налаштування перейти у відповідне меню, де можна змінювати порядок та зняти галочки з тих карток, які варто прибрати.
Тому цілком можливо лишити в каруселі лише 2 картки, або взагалі одну 😉
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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