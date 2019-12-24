Ви не розумієте, для розробників краще, щоби клієнт якнайдовше втикав в їх додаток.
Київстар, Сенс вийшли з однієї колиски. Перший додав кучу непотрібного спаму, чекаємо на ігри в ССА, виконання завдань, непотрібні ачівки...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2024 11:25
Re: Sense Bank
Ви не розумієте, для розробників краще, щоби клієнт якнайдовше втикав в їх додаток.
Київстар, Сенс вийшли з однієї колиски. Перший додав кучу непотрібного спаму, чекаємо на ігри в ССА, виконання завдань, непотрібні ачівки...
Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:58
так. таскати на створені шаблони було взагалі рульно так як навіть якщо вони в папках лежать то папка відкривалася.
в мене тільки одне приходить на розум - хтось пролобіював рекламу спеціальних пропозицій в додатку.
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