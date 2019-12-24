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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 11:25

Re: Sense Bank

Ви не розумієте, для розробників краще, щоби клієнт якнайдовше втикав в їх додаток.
Київстар, Сенс вийшли з однієї колиски. Перший додав кучу непотрібного спаму, чекаємо на ігри в ССА, виконання завдань, непотрібні ачівки...
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:58

  Acceptus написав:Drag'n'Drop - це іновація + шаблони як папки на смартфоні - це взагалі прорив.
Це ви між своїми картками робили, а зробіть переказ за шаблоном, в тий способ який ви пропонуєте! :evil: :evil: :evil:
Це фішка #SenseSuperApp - якої нема в жодному банку


так. таскати на створені шаблони було взагалі рульно так як навіть якщо вони в папках лежать то папка відкривалася.
в мене тільки одне приходить на розум - хтось пролобіював рекламу спеціальних пропозицій в додатку.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:20

Re: Sense Bank

Панове, а жива ще можливість закрити карту АТБ з окремим рахунком і відразу відкрити картку АТБ, як додаткову картку до РЭД? І чи можна те саме зробити і з карткою Вигода? Ну тобто закрити її і відкрити вже не як окремий рахунок, а як додаткову до картки РЕД ?
І чи взагалі була така можливість? Бо начебто тут писали про таке, але не можу знайти.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:44

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:Панове, а жива ще можливість закрити карту АТБ з окремим рахунком і відразу відкрити картку АТБ, як додаткову картку до РЭД? І чи можна те саме зробити і з карткою Вигода? Ну тобто закрити її і відкрити вже не як окремий рахунок, а як додаткову до картки РЕД ?

Картка АТБ може бути одна, або як основна, або як додаткова. Можна закрити основну картку "АТБ" та одразу оформити "АТБ" як додаткову до іншого рахунку.
І з Вигодою така ж картина)
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014775539
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:58

  Sense Bank написав:
  1finanсier написав:Панове, а жива ще можливість закрити карту АТБ з окремим рахунком і відразу відкрити картку АТБ, як додаткову картку до РЭД? І чи можна те саме зробити і з карткою Вигода? Ну тобто закрити її і відкрити вже не як окремий рахунок, а як додаткову до картки РЕД ?

Картка АТБ може бути одна, або як основна, або як додаткова. Можна закрити основну картку "АТБ" та одразу оформити "АТБ" як додаткову до іншого рахунку.
І з Вигодою така ж картина)
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014775539
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

В мене і Вигода так відкрита -- додаткова до Ред. Чо ото 2 рази платити РКО :wink:
Amethyst
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