Доброго дня пані та панове.Закінчуется термін дії картки кредитки WORLD, прошу перевипустити але SENSE каже що можливо замінити на RED. Мовляв що там практично немає різниці. Але я так розумію що вона таки є? Підкажіть яка?
Дякую.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 12:47
Різниця карток WORLD & RED
Доброго дня пані та панове.Закінчуется термін дії картки кредитки WORLD, прошу перевипустити але SENSE каже що можливо замінити на RED. Мовляв що там практично немає різниці. Але я так розумію що вона таки є? Підкажіть яка?
Дякую.
Додано: Сер 20 лис, 2024 13:24
Думаю, що мається на увазі старий добрий Максимум на Мастер Ворлд )
Замість нього вже років 5 випускають Ред2 на Мастер Ворлд (Біни однакові 535557)...або вже і на Віза, якась чехарда тут почалася з МПС для діджитал і пластику. А МПС може бути важлива для закординих платежів з можливим ДіСіСі (
А різниці в загальних Тарифах у Максимума (який вже просто помер) і Реда я не бачу.
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