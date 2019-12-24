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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 12:47

Різниця карток WORLD & RED

Доброго дня пані та панове.Закінчуется термін дії картки кредитки WORLD, прошу перевипустити але SENSE каже що можливо замінити на RED. Мовляв що там практично немає різниці. Але я так розумію що вона таки є? Підкажіть яка?
Дякую.
skorpi
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 13:24

  skorpi написав:Доброго дня пані та панове.Закінчуется термін дії картки кредитки WORLD, прошу перевипустити але SENSE каже що можливо замінити на RED. Мовляв що там практично немає різниці. Але я так розумію що вона таки є? Підкажіть яка?
Дякую.

Думаю, що мається на увазі старий добрий Максимум на Мастер Ворлд )
Замість нього вже років 5 випускають Ред2 на Мастер Ворлд (Біни однакові 535557)...або вже і на Віза, якась чехарда тут почалася з МПС для діджитал і пластику. А МПС може бути важлива для закординих платежів з можливим ДіСіСі (
А різниці в загальних Тарифах у Максимума (який вже просто помер) і Реда я не бачу.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:22

Доброго дня сьогодні закінчилася гривнева ОВДП, а грошей досі нема, це у всіх так?
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:31

asti Завжди виплата приходить після 17:00 але сьогодні є навантаження на систему депозитарної установи, то можливо треба буде почекати трішки більше ніж зазвичай але сьогодні кошти будуть зараховані
*Ваш вартовий підтримки, Денис 8)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:45

Re: Sense Bank

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, до которого часа необходимо провести платёж ,чтобы кредитка загасилась сегодняшним днём ?
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:50

IGNAT Опер день закриється десь після 19:00, тому до цієї години потрібно щоб поповнення пройшло по рахунку, але банк не гарантує, що операція встигне пройти по рахунку за цей час, тому що проходження коштів по рахунку до 3 робочих діб.
Тому ви поповнення може зробити, але вже буде залежити від того, як швидко кошти пройдуть по рахунку
*Ваш вартовий підтримки, Денис*
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 17:57

Sense Bank Спасибо!
IGNAT
 
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