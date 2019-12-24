Доброго дня пані та панове.Закінчуется термін дії картки кредитки WORLD, прошу перевипустити але SENSE каже що можливо замінити на RED. Мовляв що там практично немає різниці. Але я так розумію що вона таки є? Підкажіть яка?
Дякую.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 12:47
Різниця карток WORLD & RED
Доброго дня пані та панове.Закінчуется термін дії картки кредитки WORLD, прошу перевипустити але SENSE каже що можливо замінити на RED. Мовляв що там практично немає різниці. Але я так розумію що вона таки є? Підкажіть яка?
Дякую.
Додано: Сер 20 лис, 2024 13:24
Думаю, що мається на увазі старий добрий Максимум на Мастер Ворлд )
Замість нього вже років 5 випускають Ред2 на Мастер Ворлд (Біни однакові 535557)...або вже і на Віза, якась чехарда тут почалася з МПС для діджитал і пластику. А МПС може бути важлива для закординих платежів з можливим ДіСіСі (
А різниці в загальних Тарифах у Максимума (який вже просто помер) і Реда я не бачу.
Додано: Сер 20 лис, 2024 17:22
Доброго дня сьогодні закінчилася гривнева ОВДП, а грошей досі нема, це у всіх так?
Додано: Сер 20 лис, 2024 17:31
asti Завжди виплата приходить після 17:00 але сьогодні є навантаження на систему депозитарної установи, то можливо треба буде почекати трішки більше ніж зазвичай але сьогодні кошти будуть зараховані
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Додано: Сер 20 лис, 2024 17:45
Re: Sense Bank
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, до которого часа необходимо провести платёж ,чтобы кредитка загасилась сегодняшним днём ?
Додано: Сер 20 лис, 2024 17:50
IGNAT Опер день закриється десь після 19:00, тому до цієї години потрібно щоб поповнення пройшло по рахунку, але банк не гарантує, що операція встигне пройти по рахунку за цей час, тому що проходження коштів по рахунку до 3 робочих діб.
Тому ви поповнення може зробити, але вже буде залежити від того, як швидко кошти пройдуть по рахунку
*Ваш вартовий підтримки, Денис*
Додано: Сер 20 лис, 2024 18:04
Подскажите, плз, откуда вы все берёте вот это "до трёх суток", если по текущему НБУшному регламенту (по-моему с 2021 года) даже СЭПы из другого банка должны приходить день-в-день?
Да ещё и "рабочих"
Додано: Сер 20 лис, 2024 18:09
Driver Так, кошти надходять онлайн але максимальний термін зарахування до 3 робочих діб. Залежить від того, як швидко опрацює цей платіж банк відправника
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Додано: Сер 20 лис, 2024 18:59
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