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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2024 19:34
wig написав: asti написав:
Доброго дня сьогодні закінчилася гривнева ОВДП, а грошей досі нема, це у всіх так?
Так, Сенс затримує, Кінто виплатив вчасно.
А коли від Кінто прийшло?
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Додано: Сер 20 лис, 2024 19:52
wig написав: asti написав:
Доброго дня сьогодні закінчилася гривнева ОВДП, а грошей досі нема, це у всіх так?
Так, Сенс затримує, Кінто виплатив вчасно.
Так уже майже сьома вечора, гроші досі не зайшли...
Сенс, де мої гроші??!
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Додано: Сер 20 лис, 2024 20:04
asti Як ми і казали раніше, то зараз є затримки в системі депозиторної установи, тоум потрібно зачекати зарахування коштів
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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