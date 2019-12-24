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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2024 19:34
wig написав: asti написав:
Доброго дня сьогодні закінчилася гривнева ОВДП, а грошей досі нема, це у всіх так?
Так, Сенс затримує, Кінто виплатив вчасно.
А коли від Кінто прийшло?
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Додано: Сер 20 лис, 2024 19:52
wig написав: asti написав:
Доброго дня сьогодні закінчилася гривнева ОВДП, а грошей досі нема, це у всіх так?
Так, Сенс затримує, Кінто виплатив вчасно.
Так уже майже сьома вечора, гроші досі не зайшли...
Сенс, де мої гроші??!
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asti
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Додано: Сер 20 лис, 2024 20:04
asti Як ми і казали раніше, то зараз є затримки в системі депозиторної установи, тоум потрібно зачекати зарахування коштів
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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Sense Bank
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Додано: Сер 20 лис, 2024 20:38
Тильки що прийшли гроши.Але як цикаво прийшли на пакет вайт а не на е пидтримку в моно
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Вадимка
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Додано: Сер 20 лис, 2024 21:17
Вадимка написав:
Тильки що прийшли гроши.Але як цикаво прийшли на пакет вайт а не на е пидтримку в моно
Это бывает.Не внимательно смотрят куда надо возвращать.
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Додано: Сер 20 лис, 2024 22:02
Невозможно перевести в сса гривну между своими картами. Пишет еевозможно и спробуй ще. Сенс банк - шо опять - инцидент за который пострадавшим клиентам никакого сорри бонуса ее положено ибо банк хитросделанный ?;)
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WallNutPen
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Додано: Сер 20 лис, 2024 22:05
Також не можу ні відправити СЕП в інший банк, ні купити ОВДП. Все лежить. Зате дизайн новий.
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Striker
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Додано: Сер 20 лис, 2024 22:08
Striker
Зараз спостерігаються проблеми з роботою застосунку, працюємо над вирішенням проблеми на поточний момент
По факту вирішення проблеми відпишусь додатково
Приносимо вибачення за незручності
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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Sense Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 12896
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 1371 раз.
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