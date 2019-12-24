А коли від Кінто прийшло?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2024 19:34
Додано: Сер 20 лис, 2024 19:52
Додано: Сер 20 лис, 2024 20:04
asti Як ми і казали раніше, то зараз є затримки в системі депозиторної установи, тоум потрібно зачекати зарахування коштів
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Додано: Сер 20 лис, 2024 20:38
Тильки що прийшли гроши.Але як цикаво прийшли на пакет вайт а не на е пидтримку в моно
Додано: Сер 20 лис, 2024 21:17
Додано: Сер 20 лис, 2024 22:02
Невозможно перевести в сса гривну между своими картами. Пишет еевозможно и спробуй ще. Сенс банк - шо опять - инцидент за который пострадавшим клиентам никакого сорри бонуса ее положено ибо банк хитросделанный ?;)
Додано: Сер 20 лис, 2024 22:05
Також не можу ні відправити СЕП в інший банк, ні купити ОВДП. Все лежить. Зате дизайн новий.
Додано: Сер 20 лис, 2024 22:08
Striker Зараз спостерігаються проблеми з роботою застосунку, працюємо над вирішенням проблеми на поточний момент
По факту вирішення проблеми відпишусь додатково
Приносимо вибачення за незручності
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Додано: Чет 21 лис, 2024 11:53
Sense BankВартові всесвіту, ви там як? Ще не повмирали? Алло, гараж! У вас висить додаток зранку! Продати свої ОВДП в застосунку не можу. Підтримка самоусунулась і вже просто не відповідає на запитання! Людмила Хоменко взагалі ігнорує чат, ніби до неї звертається бот якийсь. Ви там реально позасипали усі, чи що з вами?
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