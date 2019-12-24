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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1304130513061307>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:34

  wig написав:
  asti написав:Доброго дня сьогодні закінчилася гривнева ОВДП, а грошей досі нема, це у всіх так?


Так, Сенс затримує, Кінто виплатив вчасно.

А коли від Кінто прийшло?
Boundless
 
Повідомлень: 2251
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 142 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 19:52

  wig написав:
  asti написав:Доброго дня сьогодні закінчилася гривнева ОВДП, а грошей досі нема, це у всіх так?
Так, Сенс затримує, Кінто виплатив вчасно.
Так уже майже сьома вечора, гроші досі не зайшли...
Сенс, де мої гроші??!
asti
 
Повідомлень: 4082
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 726 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 20:04

asti Як ми і казали раніше, то зараз є затримки в системі депозиторної установи, тоум потрібно зачекати зарахування коштів
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12897
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
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2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 20:38

Тильки що прийшли гроши.Але як цикаво прийшли на пакет вайт а не на е пидтримку в моно
Вадимка
 
Повідомлень: 372
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 21:17

  Вадимка написав:Тильки що прийшли гроши.Але як цикаво прийшли на пакет вайт а не на е пидтримку в моно



Это бывает.Не внимательно смотрят куда надо возвращать.
посетитель
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 194 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:02

Невозможно перевести в сса гривну между своими картами. Пишет еевозможно и спробуй ще. Сенс банк - шо опять - инцидент за который пострадавшим клиентам никакого сорри бонуса ее положено ибо банк хитросделанный ?;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 08.06.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 366 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:05

Також не можу ні відправити СЕП в інший банк, ні купити ОВДП. Все лежить. Зате дизайн новий.
Striker
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 3127
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3648 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
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38
20
38
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 22:08

Striker Зараз спостерігаються проблеми з роботою застосунку, працюємо над вирішенням проблеми на поточний момент
По факту вирішення проблеми відпишусь додатково
Приносимо вибачення за незручності
*Ваш вартовий підтримки, Денис :D
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12897
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
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2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:53

Sense BankВартові всесвіту, ви там як? Ще не повмирали? Алло, гараж! У вас висить додаток зранку! Продати свої ОВДП в застосунку не можу. Підтримка самоусунулась і вже просто не відповідає на запитання! Людмила Хоменко взагалі ігнорує чат, ніби до неї звертається бот якийсь. Ви там реально позасипали усі, чи що з вами?
de Montaigne
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Повідомлень: 194
З нами з: 01.01.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 165 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:06

Грошей від Кінто на рахунку і досі нема
ukr0014959
 
Повідомлень: 395
З нами з: 05.01.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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  #<1 ... 1304130513061307>
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