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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1304130513061307

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 102
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:17

Re: Sense Bank

Щойно насипали.
Кочевник
 
Повідомлень: 2431
З нами з: 16.02.17
Подякував: 393 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 12:20

Re: Sense Bank

  de Montaigne написав:Вартові всесвіту, ви там як? Ще не повмирали? Алло, гараж! У вас висить додаток зранку! Продати свої ОВДП в застосунку не можу. Підтримка самоусунулась і вже просто не відповідає на запитання! Людмила Хоменко взагалі ігнорує чат, ніби до неї звертається бот якийсь. Ви там реально позасипали усі, чи що з вами?

В першу чергу перепрошуємо за довготривале очікування в чат-підтримці, оскільки зараз дуже багато звернень і наші агенти не відразу можуть надати відповідь🥺
З приводу застосунку, зараз має все працювати, як і продаж ОВДП, проблем не зафіксовано.
Якщо у вас виникає помилка, буду вдячна якщо напишете нам в особисті і надасте скрін помилки💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12897
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
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  #<1 ... 1304130513061307
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