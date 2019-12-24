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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:17
Re: Sense Bank
Щойно насипали.
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:20
Re: Sense Bank
В першу чергу перепрошуємо за довготривале очікування в чат-підтримці, оскільки зараз дуже багато звернень і наші агенти не відразу можуть надати відповідь🥺
З приводу застосунку, зараз має все працювати, як і продаж ОВДП, проблем не зафіксовано.
Якщо у вас виникає помилка, буду вдячна якщо напишете нам в особисті і надасте скрін помилки💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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