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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:17
Re: Sense Bank
Щойно насипали.
Додано: Чет 21 лис, 2024 12:20
Re: Sense Bank
В першу чергу перепрошуємо за довготривале очікування в чат-підтримці, оскільки зараз дуже багато звернень і наші агенти не відразу можуть надати відповідь🥺
З приводу застосунку, зараз має все працювати, як і продаж ОВДП, проблем не зафіксовано.
Якщо у вас виникає помилка, буду вдячна якщо напишете нам в особисті і надасте скрін помилки💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Чет 21 лис, 2024 14:31
Re: Sense Bank
Нажаль, всі ресурси було витрачено на новий дизайн . А те що він буде хоч якось працювати - ніхто не обіцяв
Додано: П'ят 22 лис, 2024 12:23
Re: Sense Bank
viewtopic.php?p=5791432#p5791432
виникла проблемка з підвязкоб перевіркою карти в Pay pal , карта підвязалась і оплати йдуть , але чомусь підтвердити карту не можу
Сенс банк чомусь не дозволяє авторизаційний платіж у paypal
посилаючись на постанову
дивно але просто оплати через пей пал з цієї ж карти пропускає без проблем
і в принципі не заважає, але в інших баках карти підтвердились без проблем
Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:15
Re: Sense Bank
Купить овдп так і не дає , що в дії , що через застосунок. Повертаються кошти з розірванням договором за згодою сторін
Додано: П'ят 22 лис, 2024 20:25
lamal Постукаюсь до вас в особисті повідомлення для уточнення деталей з цього приводу
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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