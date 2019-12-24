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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2024 13:38
OGO Дякуємо за ваше звернення і за те, що багато років залишаєтесь нашим клієнтом. Ми розуміємо ваше невдоволення ситуацією і хотіли б пояснити, як формується наявність купюр у касах банку.
У касах банку наявні кошти залежать від поставок готівкової валюти від інкасації. Ми отримуємо банкноти різних років випуску та стану, тому банк не завжди може гарантувати наявність виключно нових купюр у кожному відділенні.
Старі купюри залишаються законним платіжним засобом і повністю приймаються на території України та за кордоном. У касах нові купюри розподіляються автоматично, залежно від поточного обігу готівки, а не від статусу чи стажу клієнта. Цей процес жодним чином не пов’язаний із пріоритетністю обслуговування.
Обмінники валют можуть спеціалізуватися на продажі нових купюр, отримуючи їх на замовлення або навіть викуповуючи в клієнтів. Банк же працює із загальними надходженнями валюти, які включають різні банкноти.
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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Додано: Суб 23 лис, 2024 14:50
Я вже зарікся мати з банками справи в сфері онлайн валютообміну тім більше через депозит. С усіх сторін це погана ідея. 75% випадків віддають мотлохом. На превеликий жаль доллари не є засобом платежу в Україні, це товар. І як у покупця у мене можуть бути свої критерії щодо якості цього товару, які я не повинен нікому обгрунтовувати. Якщо мене товар не влаштовує - я йду в інше місце. Коли ви розміщуєте валюту на депозит або купуєте через депозит, у вас немає змоги контролювати якість того, що вам видадуть (а може і не видадуть - є ризики чергових покращень від НБУ). Краще користуватися обмінками, тим більше, що різниця курсу з депозитними долларами не така велика, не задають дурних запитань, які не банку не стосуються, немає обмежень і при певному об'ємі вам навіть доллари привезуть куди потрібно.
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Amid
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