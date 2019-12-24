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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1305130613071308

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 103
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 13:38

OGO Дякуємо за ваше звернення і за те, що багато років залишаєтесь нашим клієнтом. Ми розуміємо ваше невдоволення ситуацією і хотіли б пояснити, як формується наявність купюр у касах банку.

У касах банку наявні кошти залежать від поставок готівкової валюти від інкасації. Ми отримуємо банкноти різних років випуску та стану, тому банк не завжди може гарантувати наявність виключно нових купюр у кожному відділенні.
Старі купюри залишаються законним платіжним засобом і повністю приймаються на території України та за кордоном. У касах нові купюри розподіляються автоматично, залежно від поточного обігу готівки, а не від статусу чи стажу клієнта. Цей процес жодним чином не пов’язаний із пріоритетністю обслуговування.
Обмінники валют можуть спеціалізуватися на продажі нових купюр, отримуючи їх на замовлення або навіть викуповуючи в клієнтів. Банк же працює із загальними надходженнями валюти, які включають різні банкноти.
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 14:50

Re: Sense Bank

Я вже зарікся мати з банками справи в сфері онлайн валютообміну тім більше через депозит. С усіх сторін це погана ідея. 75% випадків віддають мотлохом. На превеликий жаль доллари не є засобом платежу в Україні, це товар. І як у покупця у мене можуть бути свої критерії щодо якості цього товару, які я не повинен нікому обгрунтовувати. Якщо мене товар не влаштовує - я йду в інше місце. Коли ви розміщуєте валюту на депозит або купуєте через депозит, у вас немає змоги контролювати якість того, що вам видадуть (а може і не видадуть - є ризики чергових покращень від НБУ). Краще користуватися обмінками, тим більше, що різниця курсу з депозитними долларами не така велика, не задають дурних запитань, які не банку не стосуються, немає обмежень і при певному об'ємі вам навіть доллари привезуть куди потрібно.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 15:56

Ага я ещё и вип клиент по сумме
И приносил не мотлох
Почему в обменке обслуживание лучше чем в сенс банке
Почему валютчик принесет куда угодно любую сумму любой валюты
Инкассо говорите, так вы с инкасаторами изымаете нормальную валюту , своим людям ...ворам и беззаконникам отдаете
Вы банк или забегаловка - лохотрон
Я хочу нормальную валюту
4 года прошло, отдайте мне мои доллары новые и банковские купюры
И ещё у вас дома есть доллары , давайте меняться я вам ваши старые от банка а вы мне заначку свою, которую видимо тоже по блату нагребли
OGO
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 21:00

  OGO написав:Ага я ещё и вип клиент по сумме

Ага, щасс...Это раньше если приносишь большие суммы ты вип.А сейчас ты подозрительный тип, террорист и наркоторговец с криминальными деньгами.Это банки так считают.Ну а дальше тут все знают что будет :)
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 22:22

Re: Sense Bank

Не надо из меня дурака делать
, мы все дурни , доверяем банкам
Тема обслуживание банка , и банк ведёт себя очень плохо как учреждение
OGO
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:31

  посетитель написав:
  OGO написав:Ага я ещё и вип клиент по сумме

Ага, щасс...Это раньше если приносишь большие суммы ты вип.А сейчас ты подозрительный тип, террорист и наркоторговец с криминальными деньгами.Это банки так считают.Ну а дальше тут все знают что будет :)

Я думаю, что террорист и наркоторговец - это далеко от современных реалий украинского эстеблешмента. За три года войны у нас породилась отдельная каста самых отъявленных подонков, сколотивших миллионы на хищении гуманитарной помощи для потерявших свои дома беженцев; на присвоении средств, выделенных для приобретения оружия и обмундирования солдатам, гниющим в окопах; на выманивании колл-центрами отложенных на похороны последних рублей у несчастных пенсионеров. Отдельная каста мразей, паразитирующих на страхе обычных людей перед наглой смертью на фронте (ТЦК-ники, МСЭК и т.п. твари). Так что по-хорошему каждый в Украине будет пожизненно иметь презумпцию виновности, начиная от моделей-"онлифанщиц", заканчивая детьми и внуками действующих ныне ублюдков, присосавшихся к власти. Просто мы уже проиграли им нашу войну. Мы уже никогда ничего не поменяем, потому что Татаровы ы Ермаки, наученные ошибками своих предшественников, сформировали колоссальную машину террора и подавления, оградив себя от всяких майданов сотнями тысяч продажных прокуроров, ментов и СБУшников. Мы проиграли наш последний шанс быть частью мировой цивилизации, господа!
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 14:52

Re: Sense Bank

  de Montaigne написав:Мы проиграли наш последний шанс быть частью мировой цивилизации, господа!
та нуу, не нагнетайте ))
Мы с этим долбаным соседом веками живем и все не можем ему нормального поджопника отвесить
А мировая цивилизация то вааще -- не может придурку нормальной оплеухи отвесить, боясь, шо он ножичка достанет.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2024 19:41

  OGO написав:Ага я ещё и вип клиент по сумме
И приносил не мотлох
Почему в обменке обслуживание лучше чем в сенс банке
Почему валютчик принесет куда угодно любую сумму любой валюты
Инкассо говорите, так вы с инкасаторами изымаете нормальную валюту , своим людям ...ворам и беззаконникам отдаете
Вы банк или забегаловка - лохотрон
Я хочу нормальную валюту
4 года прошло, отдайте мне мои доллары новые и банковские купюры
И ещё у вас дома есть доллары , давайте меняться я вам ваши старые от банка а вы мне заначку свою, которую видимо тоже по блату нагребли

открывать в Sense долларовый депо небезопасно уже года полтора. Чтоб получить обратно новыми купюрами - это будет долго, нервозатратно или вообще малореально, в зависимости от конкретного отделения. Практически во всех отделениях нач. отделения и зав.кассой за откат меняют валютчикам-оптовикам их мешки мотлоха на новые синие. Мотлох и белые выдают клиентам.

Может, только имеет смысл держать в Sense доллары только для закордонных покупок или снятия в зарубежных банкоматах (возможно это не дорого - я не знаю конкретных тарифов) ...
flysoulfly
 
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