|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 лис, 2024 13:38
OGO Дякуємо за ваше звернення і за те, що багато років залишаєтесь нашим клієнтом. Ми розуміємо ваше невдоволення ситуацією і хотіли б пояснити, як формується наявність купюр у касах банку.
У касах банку наявні кошти залежать від поставок готівкової валюти від інкасації. Ми отримуємо банкноти різних років випуску та стану, тому банк не завжди може гарантувати наявність виключно нових купюр у кожному відділенні.
Старі купюри залишаються законним платіжним засобом і повністю приймаються на території України та за кордоном. У касах нові купюри розподіляються автоматично, залежно від поточного обігу готівки, а не від статусу чи стажу клієнта. Цей процес жодним чином не пов’язаний із пріоритетністю обслуговування.
Обмінники валют можуть спеціалізуватися на продажі нових купюр, отримуючи їх на замовлення або навіть викуповуючи в клієнтів. Банк же працює із загальними надходженнями валюти, які включають різні банкноти.
*Ваш вартовий підтримки, Денис
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12901
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 1372 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Суб 23 лис, 2024 14:50
Я вже зарікся мати з банками справи в сфері онлайн валютообміну тім більше через депозит. С усіх сторін це погана ідея. 75% випадків віддають мотлохом. На превеликий жаль доллари не є засобом платежу в Україні, це товар. І як у покупця у мене можуть бути свої критерії щодо якості цього товару, які я не повинен нікому обгрунтовувати. Якщо мене товар не влаштовує - я йду в інше місце. Коли ви розміщуєте валюту на депозит або купуєте через депозит, у вас немає змоги контролювати якість того, що вам видадуть (а може і не видадуть - є ризики чергових покращень від НБУ). Краще користуватися обмінками, тим більше, що різниця курсу з депозитними долларами не така велика, не задають дурних запитань, які не банку не стосуються, немає обмежень і при певному об'ємі вам навіть доллари привезуть куди потрібно.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1851
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 23 лис, 2024 15:56
Ага я ещё и вип клиент по сумме
И приносил не мотлох
Почему в обменке обслуживание лучше чем в сенс банке
Почему валютчик принесет куда угодно любую сумму любой валюты
Инкассо говорите, так вы с инкасаторами изымаете нормальную валюту , своим людям ...ворам и беззаконникам отдаете
Вы банк или забегаловка - лохотрон
Я хочу нормальную валюту
4 года прошло, отдайте мне мои доллары новые и банковские купюры
И ещё у вас дома есть доллары , давайте меняться я вам ваши старые от банка а вы мне заначку свою, которую видимо тоже по блату нагребли
-
OGO
-
-
- Повідомлень: 364
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 23 лис, 2024 21:00
OGO написав:
Ага я ещё и вип клиент по сумме
Ага, щасс...Это раньше если приносишь большие суммы ты вип.А сейчас ты подозрительный тип, террорист и наркоторговец с криминальными деньгами.Это банки так считают.Ну а дальше тут все знают что будет
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1281
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 23 лис, 2024 22:22
Не надо из меня дурака делать
, мы все дурни , доверяем банкам
Тема обслуживание банка , и банк ведёт себя очень плохо как учреждение
-
OGO
-
-
- Повідомлень: 364
- З нами з: 26.03.16
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 24 лис, 2024 19:41
OGO написав:
Ага я ещё и вип клиент по сумме
И приносил не мотлох
Почему в обменке обслуживание лучше чем в сенс банке
Почему валютчик принесет куда угодно любую сумму любой валюты
Инкассо говорите, так вы с инкасаторами изымаете нормальную валюту , своим людям ...ворам и беззаконникам отдаете
Вы банк или забегаловка - лохотрон
Я хочу нормальную валюту
4 года прошло, отдайте мне мои доллары новые и банковские купюры
И ещё у вас дома есть доллары , давайте меняться я вам ваши старые от банка а вы мне заначку свою, которую видимо тоже по блату нагребли
открывать в Sense долларовый депо небезопасно уже года полтора. Чтоб получить обратно новыми купюрами - это будет долго, нервозатратно или вообще малореально, в зависимости от конкретного отделения. Практически во всех отделениях нач. отделения и зав.кассой за откат меняют валютчикам-оптовикам их мешки мотлоха на новые синие. Мотлох и белые выдают клиентам.
Может, только имеет смысл держать в Sense доллары только для закордонных покупок или снятия в зарубежных банкоматах (возможно это не дорого - я не знаю конкретных тарифов) ...
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5548
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1765 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 25 лис, 2024 12:00
З розстрочками нічого не змінювалось?
Оплатив покупку 667,71грн, МСС 5812, кредитними, і немає кнопки оформити розстрочку.
-
romanauscas
-
-
- Повідомлень: 1256
- З нами з: 23.11.09
- Подякував: 900 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 25 лис, 2024 12:27
romanauscas Ні, жодних змін не було. Зараз напишу вам у особисті, щоб детальніше все перевірити
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 12901
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 1372 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
1
Додано: Сер 27 лис, 2024 09:06
OGO написав:
Ага я ещё и вип клиент по сумме
И приносил не мотлох
Почему в обменке обслуживание лучше чем в сенс банке
Почему валютчик принесет куда угодно любую сумму любой валюты
Инкассо говорите, так вы с инкасаторами изымаете нормальную валюту , своим людям ...ворам и беззаконникам отдаете
Вы банк или забегаловка - лохотрон
Я хочу нормальную валюту
4 года прошло, отдайте мне мои доллары новые и банковские купюры
И ещё у вас дома есть доллары , давайте меняться я вам ваши старые от банка а вы мне заначку свою, которую видимо тоже по блату нагребли
Посетил вчера отделение сенса оффлайн вывеска две буквы не горели вход как в вагончик поезда ,в отделение работали две милые барышни и в очереди два пенса и я сними взяли заяву на выдачу Кеша через кассу два раза в месяц бесплатно со счета ! Через неделю выдали новыми пахнущими типографией синенькие номера один за другим в пределах лимита ,на следующей день ещё порция синенькие ! Решил остаток оставить на депозите доходный аж под 1% на 3 месяца.тк еду в Польшу и да квитанции в наличии есть! Респект банку
-
tzeery608
-
-
- Повідомлень: 59
- З нами з: 18.01.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 27 лис, 2024 11:39
tzeery608 написав: OGO написав:
Ага я ещё и вип клиент по сумме
И приносил не мотлох
Почему в обменке обслуживание лучше чем в сенс банке
Почему валютчик принесет куда угодно любую сумму любой валюты
Инкассо говорите, так вы с инкасаторами изымаете нормальную валюту , своим людям ...ворам и беззаконникам отдаете
Вы банк или забегаловка - лохотрон
Я хочу нормальную валюту
4 года прошло, отдайте мне мои доллары новые и банковские купюры
И ещё у вас дома есть доллары , давайте меняться я вам ваши старые от банка а вы мне заначку свою, которую видимо тоже по блату нагребли
Посетил вчера отделение сенса оффлайн вывеска две буквы не горели вход как в вагончик поезда ,в отделение работали две милые барышни и в очереди два пенса и я сними взяли заяву на выдачу Кеша через кассу два раза в месяц бесплатно со счета ! Через неделю выдали новыми пахнущими типографией синенькие номера один за другим в пределах лимита ,на следующей день ещё порция синенькие ! Решил остаток оставить на депозите доходный аж под 1% на 3 месяца.тк еду в Польшу
и да квитанции в наличии есть
! Респект банку
шо за квитанции? на Респект банку? сумма прописью?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5548
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1765 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1238
|274352
|
|
|15
|21092
|
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens
|