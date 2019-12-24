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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1306130713081309

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 103
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:13

Сегодня возбудился финмониторинг.Я отрываю каждый день швидкий и пополняю тот который должен завтра закончится сумма чуть больше чем старый фонд.И деньги работают и каждый день доступны.Деньги каждый день падают на карту.Так мне насчитали 9 млн.Требуют документы.Караул.
Вадимка
 
Повідомлень: 378
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:29

  Вадимка написав:Сегодня возбудился финмониторинг.Я отрываю каждый день швидкий и пополняю тот который должен завтра закончится сумма чуть больше чем старый фонд.И деньги работают и каждый день доступны.Деньги каждый день падают на карту.Так мне насчитали 9 млн.Требуют документы.Караул.

Надайте письмові пояснення вашого схематозу з 200К, ну і походження цих 200К через довідки про доходи та ОК-5/7

ПС. До речі. Юнекс дає 8% на картковий від 100К+. Кредо дає 7% на Кишеню в Крафті. Для чого вам оцей геморний Швидкий з 6% на овернайт :idea:
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 27 лис, 2024 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлень: 5894
З нами з: 05.05.21
Подякував: 451 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:29

Вадимка Відпишусь вам в особисті повідомлення для уточнення деталей, якщо це дійсно так, то повинно бути все гаразд
Але кожен кейс треба переглядати окремо, тому будемо розбиратися
*Ваш вартовий підтримки
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12902
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1372 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:35

Amethyst Вже надав через персонального менеджера пояснения.Все одно хочуть на 9 млн
Вадимка
 
Повідомлень: 378
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:36

  Sense Bank написав:Вадимка Відпишусь вам в особисті повідомлення для уточнення деталей, якщо це дійсно так, то повинно бути все гаразд
Але кожен кейс треба переглядати окремо, тому будемо розбиратися
*Ваш вартовий підтримки

Дякую
Вадимка
 
Повідомлень: 378
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:44

  Вадимка написав:Amethyst Вже надав через персонального менеджера пояснения.Все одно хочуть на 9 млн
Ну а тоо. Знайшли абузера за яким банка не встигає закривати/відкривати Швидкі. У них стек переповнився в хісторі, а смузисти не вміють його почистити в АБС, бо хісторі треба хоча б 3 міс зберігати :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
Подякував: 451 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:52

  Sense Bank написав:Вадимка Відпишусь вам в особисті повідомлення для уточнення деталей, якщо це дійсно так, то повинно бути все гаразд
Але кожен кейс треба переглядати окремо, тому будемо розбиратися
*Ваш вартовий підтримки

Ну таак, чуваку кожен день просто падає з неба м̶а̶н̶н̶а̶ ̶н̶е̶б̶е̶с̶н̶а̶ банка пива, то дійсно повинно бути все гаразд :wink:
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
Подякував: 451 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
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