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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2024 21:13
Сегодня возбудился финмониторинг.Я отрываю каждый день швидкий и пополняю тот который должен завтра закончится сумма чуть больше чем старый фонд.И деньги работают и каждый день доступны.Деньги каждый день падают на карту.Так мне насчитали 9 млн.Требуют документы.Караул.
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Вадимка
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:29
Вадимка написав:
Сегодня возбудился финмониторинг.Я отрываю каждый день швидкий и пополняю тот который должен завтра закончится сумма чуть больше чем старый фонд.И деньги работают и каждый день доступны.Деньги каждый день падают на карту.Так мне насчитали 9 млн.Требуют документы.Караул.
Надайте письмові пояснення вашого схематозу з 200К, ну і походження цих 200К через довідки про доходи та ОК-5/7
ПС. До речі. Юнекс дає 8% на картковий від 100К+. Кредо дає 7% на Кишеню в Крафті. Для чого вам оцей геморний Швидкий з 6% на овернайт
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 27 лис, 2024 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:29
Вадимка Відпишусь вам в особисті повідомлення для уточнення деталей, якщо це дійсно так, то повинно бути все гаразд
Але кожен кейс треба переглядати окремо, тому будемо розбиратися
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:35
Amethyst Вже надав через персонального менеджера пояснения.Все одно хочуть на 9 млн
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Вадимка
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:36
Sense Bank написав:Вадимка
Відпишусь вам в особисті повідомлення для уточнення деталей, якщо це дійсно так, то повинно бути все гаразд
Але кожен кейс треба переглядати окремо, тому будемо розбиратися
*Ваш вартовий підтримки
Дякую
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Вадимка
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:52
Sense Bank написав:Вадимка
Відпишусь вам в особисті повідомлення для уточнення деталей, якщо це дійсно так, то повинно бути все гаразд
Але кожен кейс треба переглядати окремо, тому будемо розбиратися
*Ваш вартовий підтримки
Ну таак, чуваку кожен день просто падає з неба м̶а̶н̶н̶а̶ ̶н̶е̶б̶е̶с̶н̶а̶ банка пива, то дійсно повинно бути все гаразд
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Amethyst
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Додано: Сер 27 лис, 2024 22:52
Ви про якусь маячню... хісторі, стек...
!дизайн SSA треба постійно міняти, дизайн - це головне в роботі банку!
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Додано: Сер 27 лис, 2024 23:28
Вадимка написав:
Сегодня возбудился финмониторинг.Я отрываю каждый день швидкий и пополняю тот который должен завтра закончится сумма чуть больше чем старый фонд.И деньги работают и каждый день доступны.Деньги каждый день падают на карту.Так мне насчитали 9 млн.Требуют документы.Караул.
Ото людям нема чим зайнятись.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 23:47
Вадимка написав:
Сегодня возбудился финмониторинг.Я отрываю каждый день швидкий и пополняю тот который должен завтра закончится сумма чуть больше чем старый фонд.И деньги работают и каждый день доступны.Деньги каждый день падают на карту.Так мне насчитали 9 млн.Требуют документы.Караул.
Тепер шукайте довідку, ваші би зання та в іншу сферу, наприклад, при виробництві дронів-камікадзе.
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melkh
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Вів 01 жов, 2024 10:06
sens
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