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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1307130813091310

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 103
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:59

Re: Sense Bank

Ну зауваження про знання клієнта не доречно.
А от знань у фінмона точно недостатньо: враховувати в оборот потрібно тільки зовнішні кошти. В цьому плані у Алки щось смузисти нахомутали
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 00:23

  Amethyst написав:А от знань у фінмона точно недостатньо: враховувати в оборот потрібно тільки зовнішні кошти. В цьому плані у Алки щось смузисти нахомутали

Про кого-то (ПУМБ?) баяли, что засчитывается даже перевод между своими текущими/карточными счетами внутри банка. А тут срочнодепозитные, которые несколько более "внешние". Разве кем-то запрещено? Оно-то бы и не жалко, если финмону делать нечего. Требовать в таком случае справки о доходах на эту сумму - это немного перебор, конечно, но я почему-то не удивлён.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 11:28

  moveton написав:
  Amethyst написав:А от знань у фінмона точно недостатньо: враховувати в оборот потрібно тільки зовнішні кошти. В цьому плані у Алки щось смузисти нахомутали

Про кого-то (ПУМБ?) баяли, что засчитывается даже перевод между своими текущими/карточными счетами внутри банка. А тут срочнодепозитные, которые несколько более "внешние". Разве кем-то запрещено? Оно-то бы и не жалко, если финмону делать нечего. Требовать в таком случае справки о доходах на эту сумму - это немного перебор, конечно, но я почему-то не удивлён.

Ну справедливости ради надо заметить что в итоге ПУМБ хоть свою неправоту официально и не признал (типа сами дураки - не умеете читать нормативку НБУ) - тем не менее во второй половине 2022 такой ерундой страдать перестал. И да то была ситуевина в бестолковом прочтении постановления НБУ об ограничениях введенных после начала "полномасштабного". Как бы война-стресс-не так прочитали... В любом случай Алла-Сеня была всегда более адекватны в этом вопросе. Но изменения к худшему в этом банке если происходят то похоже во всем. Толковые кадры видимо банк покидают, а те что остаются... Ну такое :(
WallNutPen
 
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