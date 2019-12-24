Ну зауваження про знання клієнта не доречно.
А от знань у фінмона точно недостатньо: враховувати в оборот потрібно тільки зовнішні кошти. В цьому плані у Алки щось смузисти нахомутали
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Додано: Сер 27 лис, 2024 23:59
Re: Sense Bank
Ну зауваження про знання клієнта не доречно.
А от знань у фінмона точно недостатньо: враховувати в оборот потрібно тільки зовнішні кошти. В цьому плані у Алки щось смузисти нахомутали
Додано: Чет 28 лис, 2024 00:23
Про кого-то (ПУМБ?) баяли, что засчитывается даже перевод между своими текущими/карточными счетами внутри банка. А тут срочнодепозитные, которые несколько более "внешние". Разве кем-то запрещено? Оно-то бы и не жалко, если финмону делать нечего. Требовать в таком случае справки о доходах на эту сумму - это немного перебор, конечно, но я почему-то не удивлён.
Додано: Чет 28 лис, 2024 11:28
Ну справедливости ради надо заметить что в итоге ПУМБ хоть свою неправоту официально и не признал (типа сами дураки - не умеете читать нормативку НБУ) - тем не менее во второй половине 2022 такой ерундой страдать перестал. И да то была ситуевина в бестолковом прочтении постановления НБУ об ограничениях введенных после начала "полномасштабного". Как бы война-стресс-не так прочитали... В любом случай Алла-Сеня была всегда более адекватны в этом вопросе. Но изменения к худшему в этом банке если происходят то похоже во всем. Толковые кадры видимо банк покидают, а те что остаются... Ну такое
Додано: Чет 28 лис, 2024 20:14
зовсім-зовсім нічого?
чи через акційну розстрочку "чорна п'ятниця" тепер можна отримати розстрочку на 6 місяців безкоштовно більше 1 000 грн, але відповідно оформити більше 500 грн можна лише на 9 міс під 2,5%. після акції умови повернуться чи вже ні?
Додано: Чет 28 лис, 2024 20:19
питання стандартне, але чомусь зрозумілу відповідь не дають. щоб встигнути погасити кредитку написали до 19:00, краще до 18:00. але головне - як. якщо перекидаєте з картки іншого банку, то треба кинути на дебетну Вайт наприклад, а вже з Вайту - на кредитку. тоді пройде день в день. бо якщо кинете з іншого банку відразу на кредитку, отут й виникає що це займе від одного дня до трьох - й день в день ви не встигнете.
або в терміналі - EasyPay проводить день в день. City24 - напевне теж.
Додано: Чет 28 лис, 2024 20:21
p2p з іншого банку може проводитися декілька днів, один день так точно - там свої правила.
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