Додано: Чет 28 лис, 2024 11:28

moveton написав: Amethyst написав: А от знань у фінмона точно недостатньо: враховувати в оборот потрібно тільки зовнішні кошти. В цьому плані у Алки щось смузисти нахомутали А от знань у фінмона точно недостатньо: враховувати в оборот потрібно тільки зовнішні кошти. В цьому плані у Алки щось смузисти нахомутали

Про кого-то (ПУМБ?) баяли, что засчитывается даже перевод между своими текущими/карточными счетами внутри банка. А тут срочнодепозитные, которые несколько более "внешние". Разве кем-то запрещено? Оно-то бы и не жалко, если финмону делать нечего. Требовать в таком случае справки о доходах на эту сумму - это немного перебор, конечно, но я почему-то не удивлён. Про кого-то (ПУМБ?) баяли, что засчитывается даже перевод между своими текущими/карточными счетами внутри банка. А тут срочнодепозитные, которые несколько более "внешние". Разве кем-то запрещено? Оно-то бы и не жалко, если финмону делать нечего. Требовать в таком случае справки о доходах на эту сумму - это немного перебор, конечно, но я почему-то не удивлён.

Ну справедливости ради надо заметить что в итоге ПУМБ хоть свою неправоту официально и не признал (типа сами дураки - не умеете читать нормативку НБУ) - тем не менее во второй половине 2022 такой ерундой страдать перестал. И да то была ситуевина в бестолковом прочтении постановления НБУ об ограничениях введенных после начала "полномасштабного". Как бы война-стресс-не так прочитали... В любом случай Алла-Сеня была всегда более адекватны в этом вопросе. Но изменения к худшему в этом банке если происходят то похоже во всем. Толковые кадры видимо банк покидают, а те что остаются... Ну такое