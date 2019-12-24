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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2024 16:42
Вадимка написав:посетитель
В личку написал представник банку що у финансового мониторингу к вам бильше питань нема.
Так а який промокод, шо казати Денису? Я від Вадимки з Файненс_ЮА, норм?
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Amethyst
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