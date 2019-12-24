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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1308130913101311

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 103
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 16:42

  Вадимка написав:посетитель В личку написал представник банку що у финансового мониторингу к вам бильше питань нема.

Так а який промокод, шо казати Денису? Я від Вадимки з Файненс_ЮА, норм? 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:45

Re: Sense Bank

  Boundless написав:Підкажіть, розрахункова дата буде дата відкриття карти?
Так. Точніше дата підписання договору.

  Boundless написав:Які ще є нюанси на які варто звернути увагу..?
Знати що таке проводка/розподіл по рахунку (кліринг), для банка головне гроші на рахунку, а не авторизований залишок на картці. Знати, що за готівкові операції % окремо капає і щоб погасити ці операції, треба картку виводити в нуль.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:19

  Amethyst написав:
  Вадимка написав:посетитель В личку написал представник банку що у финансового мониторингу к вам бильше питань нема.

Так а який промокод, шо казати Денису? Я від Вадимки з Файненс_ЮА, норм? 8)

Питання не зрозумив.
Вадимка
 
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