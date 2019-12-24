|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2024 16:42
Вадимка написав:посетитель
В личку написал представник банку що у финансового мониторингу к вам бильше питань нема.
Так а який промокод, шо казати Денису? Я від Вадимки з Файненс_ЮА, норм?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5899
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 453 раз.
- Подякували: 1162 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:45
Boundless написав:
Підкажіть, розрахункова дата буде дата відкриття карти?
Так. Точніше дата підписання договору.
Boundless написав:
Які ще є нюанси на які варто звернути увагу..?
Знати що таке проводка/розподіл по рахунку (кліринг), для банка головне гроші на рахунку, а не авторизований залишок на картці. Знати, що за готівкові операції % окремо капає і щоб погасити ці операції, треба картку виводити в нуль.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6140
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 561 раз.
- Подякували: 1112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:19
Amethyst написав: Вадимка написав:посетитель
В личку написал представник банку що у финансового мониторингу к вам бильше питань нема.
Так а який промокод, шо казати Денису? Я від Вадимки з Файненс_ЮА, норм?
Питання не зрозумив.
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 387
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:58
Boundless написав:
Збираюся відкрити карту Хамелеон. Підкажіть, розрахункова дата буде дата відкриття карти? Які ще є нюанси на які варто звернути увагу (крім абонки 100 грн за використання кред ліміту)?
вже відкривають хамон з кред лімітом? кредліміт може бути більше 30 т грн?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7465
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 692 раз.
- Подякували: 1544 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:06
Shaman написав:
вже відкривають хамон з кред лімітом? кредліміт може бути більше 30 т грн?
Про открывают ли прям сразу с КЛ ещё и выше 30к не скажу, но на мой имеющийся я сейчас могу перераспределить КЛ в пределах 50к. Больше пока не позволяют, хотя в общем КЛ ещё запас есть.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4919
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1238
|274661
|
|
|15
|21136
|
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens
|