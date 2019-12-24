Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2024 16:42
Вадимка написав: посетитель
В личку написал представник банку що у финансового мониторингу к вам бильше питань нема.
Так а який промокод, шо казати Денису? Я від Вадимки з Файненс_ЮА, норм?
Amethyst
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 19:45
Boundless написав:
Підкажіть, розрахункова дата буде дата відкриття карти?
Так. Точніше дата підписання договору.
Boundless написав:
Які ще є нюанси на які варто звернути увагу..?
Знати що таке проводка/розподіл по рахунку (кліринг), для банка головне гроші на рахунку, а не авторизований залишок на картці. Знати, що за готівкові операції % окремо капає і щоб погасити ці операції, треба картку виводити в нуль.
Howl
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 20:19
Amethyst написав: Вадимка написав: посетитель
В личку написал представник банку що у финансового мониторингу к вам бильше питань нема.
Так а який промокод, шо казати Денису? Я від Вадимки з Файненс_ЮА, норм?
Питання не зрозумив.
Вадимка
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 22:58
Boundless написав:
Збираюся відкрити карту Хамелеон. Підкажіть, розрахункова дата буде дата відкриття карти? Які ще є нюанси на які варто звернути увагу (крім абонки 100 грн за використання кред ліміту)?
вже відкривають хамон з кред лімітом? кредліміт може бути більше 30 т грн?
Shaman
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 23:06
Shaman написав:
вже відкривають хамон з кред лімітом? кредліміт може бути більше 30 т грн?
Про открывают ли прям сразу с КЛ ещё и выше 30к не скажу, но на мой имеющийся я сейчас могу перераспределить КЛ в пределах 50к. Больше пока не позволяют, хотя в общем КЛ ещё запас есть.
moveton
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Додано: Суб 30 лис, 2024 12:03
moveton написав: Shaman написав:
вже відкривають хамон з кред лімітом? кредліміт може бути більше 30 т грн?
Про открывают ли прям сразу с КЛ ещё и выше 30к не скажу, но на мой имеющийся я сейчас могу перераспределить КЛ в пределах 50к. Больше пока не позволяют, хотя в общем КЛ ещё запас есть.
в мене теж дозволяє збільшити хамон, але ще цього не робив. раніше було обмеження 30 т грн, тому цікаво, чи збільшили ліміт, чи може глюк програми (що у випадку Сенс
)
Shaman
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Додано: Суб 30 лис, 2024 12:19
Shaman написав:
в мене теж дозволяє збільшити хамон, але ще цього не робив. раніше було обмеження 30 т грн, тому цікаво, чи збільшили ліміт, чи може глюк програми (що у випадку Сенс )
Максимальний ліміт на Хамелеон 50К. Ще з
вересня
.
ramaz
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