Зазвичай банк заздалегідь повідомляє про те, що "З хх-хх-хххх за договором таким-то буде продовжено строк користування кредитним лімітом"; в моєму випадку це було за три місяці
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лис, 2024 15:10
Зазвичай банк заздалегідь повідомляє про те, що "З хх-хх-хххх за договором таким-то буде продовжено строк користування кредитним лімітом"; в моєму випадку це було за три місяці
Додано: Суб 30 лис, 2024 15:13
Sense Bank
Підкажіть будь ласка чи продовжив банк програму по АТБ (грудень цікавить)
Додано: Суб 30 лис, 2024 15:20
Re: Sense Bank
Продовжив, тільки на грудень
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