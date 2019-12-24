Зазвичай банк заздалегідь повідомляє про те, що "З хх-хх-хххх за договором таким-то буде продовжено строк користування кредитним лімітом"; в моєму випадку це було за три місяці
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Додано: Суб 30 лис, 2024 15:10
Зазвичай банк заздалегідь повідомляє про те, що "З хх-хх-хххх за договором таким-то буде продовжено строк користування кредитним лімітом"; в моєму випадку це було за три місяці
Додано: Суб 30 лис, 2024 15:13
Sense Bank
Підкажіть будь ласка чи продовжив банк програму по АТБ (грудень цікавить)
Додано: Суб 30 лис, 2024 15:20
Re: Sense Bank
Продовжив, тільки на грудень
Додано: Суб 30 лис, 2024 16:40
Re: Sense Bank
У меня появилась запись по белой карте такого содержания: плата за запрос остатка в банкомате domestiс
Цена вопроса 2 грн (хз за что, но да ладно)
Но более удивительно что это произошло в 4:25 30.11
Мало того, что я в это время мирно сплю, так это еще и комчас в принципе.
Лорды и феи, как это понимать?
Додано: Суб 30 лис, 2024 19:09
За нарушение комендантского времени Вас могут привлечь.
Додано: Суб 30 лис, 2024 21:42
скорее "штрафанут" на все деньги этой карточки. В пользу неизвестных лунатиков.
à la carte
compromîté
Додано: Суб 30 лис, 2024 22:10
Re: Sense Bank
Чтоб вы мине были здоровы )
Кажется, я поняла: это МТБшный АТМ с таким опозданием списал за услугу, я в нем запрашивала остаток на карте перед обналичкой вечером 29. Хоть бы предупредил что услуга платная, кстати.
Додано: Суб 30 лис, 2024 22:18
но проводка дневной операции списания денег в 4:25 это реально весело. У клиентов такого банка должно быть здоровое сердце, как минимум.
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