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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1309131013111312

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 103
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
40
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:10

  Boundless написав:Ще з приводу нескінченного пільгового періоду: менеджер сказала, що кредитний ліміт надається на 1 рік, в тарифах також є згадка про один рік. Тобто через рік потрібно повністю загаситися?


Зазвичай банк заздалегідь повідомляє про те, що "З хх-хх-хххх за договором таким-то буде продовжено строк користування кредитним лімітом"; в моєму випадку це було за три місяці
Navegantes
 
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Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:13

Sense Bank

Підкажіть будь ласка чи продовжив банк програму по АТБ (грудень цікавить)
greenozon
 
Повідомлень: 16701
З нами з: 01.06.14
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 15:20

Re: Sense Bank

Продовжив, тільки на грудень
Amethyst
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Повідомлень: 5902
З нами з: 05.05.21
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 16:40

Re: Sense Bank

У меня появилась запись по белой карте такого содержания: плата за запрос остатка в банкомате domestiс
Цена вопроса 2 грн (хз за что, но да ладно)
Но более удивительно что это произошло в 4:25 30.11
Мало того, что я в это время мирно сплю, так это еще и комчас в принципе.
Лорды и феи, как это понимать?
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 19:09

  Arien написав:У меня появилась запись по белой карте такого содержания: плата за запрос остатка в банкомате domestiс
Цена вопроса 2 грн (хз за что, но да ладно)
Но более удивительно что это произошло в 4:25 30.11
Мало того, что я в это время мирно сплю, так это еще и комчас в принципе.
Лорды и феи, как это понимать?

За нарушение комендантского времени Вас могут привлечь. :(
nord
 
Повідомлень: 511
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 21:42

  nord написав:
  Arien написав:У меня появилась запись по белой карте такого содержания: плата за запрос остатка в банкомате domestiс
Цена вопроса 2 грн (хз за что, но да ладно)
Но более удивительно что это произошло в 4:25 30.11
Мало того, что я в это время мирно сплю, так это еще и комчас в принципе.
Лорды и феи, как это понимать?

За нарушение комендантского времени Вас могут привлечь.
скорее "штрафанут" на все деньги этой карточки. В пользу неизвестных лунатиков.

à la carte
compromîté
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 22:10

Re: Sense Bank

Чтоб вы мине были здоровы )

Кажется, я поняла: это МТБшный АТМ с таким опозданием списал за услугу, я в нем запрашивала остаток на карте перед обналичкой вечером 29. Хоть бы предупредил что услуга платная, кстати.
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 22:18

  Arien написав:Чтоб вы мине были здоровы )

Кажется, я поняла: это МТБшный АТМ с таким опозданием списал за услугу, я в нем запрашивала остаток на карте перед обналичкой вечером 29. Хоть бы предупредил что услуга платная, кстати.
но проводка дневной операции списания денег в 4:25 :mrgreen: это реально весело. У клиентов такого банка должно быть здоровое сердце, как минимум.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2024 23:15

  Arien написав:Кажется, я поняла: это МТБшный АТМ с таким опозданием списал за услугу, я в нем запрашивала остаток на карте перед обналичкой вечером 29. Хоть бы предупредил что услуга платная, кстати.

Сеня предупреждал: пункт 6.1.2. А МТБ тут при чём? Это ж не он берёт. Кстати, обычно банкоматы пишут фразы: "Комиссии нашего банкомата нет, но может быть у банка, выпустившего карточку".

Или я чего-то недопонял и списано было два раза по 2 грн: днём Сеней и ночью банкоматом МТБ? :shock:
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 00:04

  moveton написав:
  Arien написав:Кажется, я поняла: это МТБшный АТМ с таким опозданием списал за услугу, я в нем запрашивала остаток на карте перед обналичкой вечером 29. Хоть бы предупредил что услуга платная, кстати.

Сеня предупреждал: пункт 6.1.2. А МТБ тут при чём? Это ж не он берёт. Кстати, обычно банкоматы пишут фразы: "Комиссии нашего банкомата нет, но может быть у банка, выпустившего карточку".

Или я чего-то недопонял и списано было два раза по 2 грн: днём Сеней и ночью банкоматом МТБ? :shock:


Не, один раз. Спасибо, я понимала всегда как два отдельных действия - просмотр и просмотр с печатью, и второй логично платный. А, оказывается, и первый платный.
За комиссию перед обналичкой предупреждают.
Arien
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