Boundless написав:Ще з приводу нескінченного пільгового періоду: менеджер сказала, що кредитний ліміт надається на 1 рік, в тарифах також є згадка про один рік. Тобто через рік потрібно повністю загаситися?
Зазвичай банк заздалегідь повідомляє про те, що "З хх-хх-хххх за договором таким-то буде продовжено строк користування кредитним лімітом"; в моєму випадку це було за три місяці
У меня появилась запись по белой карте такого содержания: плата за запрос остатка в банкомате domestiс Цена вопроса 2 грн (хз за что, но да ладно) Но более удивительно что это произошло в 4:25 30.11 Мало того, что я в это время мирно сплю, так это еще и комчас в принципе. Лорды и феи, как это понимать?
Arien написав:У меня появилась запись по белой карте такого содержания: плата за запрос остатка в банкомате domestiс Цена вопроса 2 грн (хз за что, но да ладно) Но более удивительно что это произошло в 4:25 30.11 Мало того, что я в это время мирно сплю, так это еще и комчас в принципе. Лорды и феи, как это понимать?
За нарушение комендантского времени Вас могут привлечь.
Arien написав:У меня появилась запись по белой карте такого содержания: плата за запрос остатка в банкомате domestiс Цена вопроса 2 грн (хз за что, но да ладно) Но более удивительно что это произошло в 4:25 30.11 Мало того, что я в это время мирно сплю, так это еще и комчас в принципе. Лорды и феи, как это понимать?
За нарушение комендантского времени Вас могут привлечь.
скорее "штрафанут" на все деньги этой карточки. В пользу неизвестных лунатиков.
Arien написав:Кажется, я поняла: это МТБшный АТМ с таким опозданием списал за услугу, я в нем запрашивала остаток на карте перед обналичкой вечером 29. Хоть бы предупредил что услуга платная, кстати.
Сеня предупреждал: пункт 6.1.2. А МТБ тут при чём? Это ж не он берёт. Кстати, обычно банкоматы пишут фразы: "Комиссии нашего банкомата нет, но может быть у банка, выпустившего карточку".
Или я чего-то недопонял и списано было два раза по 2 грн: днём Сеней и ночью банкоматом МТБ?
Не, один раз. Спасибо, я понимала всегда как два отдельных действия - просмотр и просмотр с печатью, и второй логично платный. А, оказывается, и первый платный. За комиссию перед обналичкой предупреждают.