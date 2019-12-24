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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2024 15:04
Re: Sense Bank
Подскажите, пожалуйста, АТБшная карта в виде пластика доступна?
Додано: Нед 01 гру, 2024 15:24
Додано: Нед 01 гру, 2024 16:52
Шановні вартові підтримки! Є питання по Хамелеону. Я щомісячно погашаю обов'язковий платіж і через, наприклад, 6 місяців випадаю з пільгового періоду. За який період будуть нараховані стандартні відсотки?
Додано: Нед 01 гру, 2024 21:34
Re: Sense Bank
Boundless, в ящера нескінченний пільговий період поки діє кредитна лінія. Якщо не виконати щомісячний платіж, то повинен нарахуватися штраф (який під час воєнного стану не застосовується), а картка й далі буде знаходитися в пільговому періоді -- ну слід розуміти, що можна лишитися кредитної лінії.
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