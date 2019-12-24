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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2024 15:04
Re: Sense Bank
Подскажите, пожалуйста, АТБшная карта в виде пластика доступна?
Додано: Нед 01 гру, 2024 15:24
Додано: Нед 01 гру, 2024 16:52
Шановні вартові підтримки! Є питання по Хамелеону. Я щомісячно погашаю обов'язковий платіж і через, наприклад, 6 місяців випадаю з пільгового періоду. За який період будуть нараховані стандартні відсотки?
Додано: Нед 01 гру, 2024 21:34
Re: Sense Bank
Boundless, в ящера нескінченний пільговий період поки діє кредитна лінія. Якщо не виконати щомісячний платіж, то повинен нарахуватися штраф (який під час воєнного стану не застосовується), а картка й далі буде знаходитися в пільговому періоді -- ну слід розуміти, що можна лишитися кредитної лінії.
Додано: Пон 02 гру, 2024 10:02
Приклад 1. Вчасно сплачений обов'язковий платіж в результаті технічного збою на стороні банку, на розрахункову дату не провівся.
Приклад 2. ОМП + 0.01% + 100 грн = 2500 + 0,50 + 100 грн. Ти вніс 2600 грн, забувши про 50 коп. відсотків. І тут питання як ці 2600 порахує банк: наприклад як 2499,5 грн ОМП (фактично несплата ОМП в повному обсязі) + 0,5 + 100
Чи буде це вилітом з пільгового періоду і які додаткові відсотки доведеться платити власнику карти Хамелеон
Додано: Пон 02 гру, 2024 11:20
веб-морду ІБ відключили, а застосунок як був рукожопий так і залишився... по картці бачу в історії транзакції тільки за період 1 листопада 2024 - (зараз) та грудень 2023 (звісно пошук тільки це і знаходить). що тут можна додати - користуватись цим сервісом все менше і менше бажання. хтось розповідав знаходите переказ за реквізитами у історії та робите шаблон. угу, все можливо так і працює, але в уяві служби підтримки, але не у застосунку
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