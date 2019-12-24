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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:04

Re: Sense Bank

Подскажите, пожалуйста, АТБшная карта в виде пластика доступна?
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 15:24

  Arien написав:Подскажите, пожалуйста, АТБшная карта в виде пластика доступна?

Так. Місяць тому навіть вітальні 50 горіхів давали за активацію пластикової АТБ.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 16:52

Шановні вартові підтримки! Є питання по Хамелеону. Я щомісячно погашаю обов'язковий платіж і через, наприклад, 6 місяців випадаю з пільгового періоду. За який період будуть нараховані стандартні відсотки?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 21:34

Re: Sense Bank

Boundless, в ящера нескінченний пільговий період поки діє кредитна лінія. Якщо не виконати щомісячний платіж, то повинен нарахуватися штраф (який під час воєнного стану не застосовується), а картка й далі буде знаходитися в пільговому періоді -- ну слід розуміти, що можна лишитися кредитної лінії.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 10:02

  Howl написав:Boundless, в ящера нескінченний пільговий період поки діє кредитна лінія. Якщо не виконати щомісячний платіж, то повинен нарахуватися штраф (який під час воєнного стану не застосовується), а картка й далі буде знаходитися в пільговому періоді -- ну слід розуміти, що можна лишитися кредитної лінії.

Приклад 1. Вчасно сплачений обов'язковий платіж в результаті технічного збою на стороні банку, на розрахункову дату не провівся.
Приклад 2. ОМП + 0.01% + 100 грн = 2500 + 0,50 + 100 грн. Ти вніс 2600 грн, забувши про 50 коп. відсотків. І тут питання як ці 2600 порахує банк: наприклад як 2499,5 грн ОМП (фактично несплата ОМП в повному обсязі) + 0,5 + 100

Чи буде це вилітом з пільгового періоду і які додаткові відсотки доведеться платити власнику карти Хамелеон
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 11:20

веб-морду ІБ відключили, а застосунок як був рукожопий так і залишився... по картці бачу в історії транзакції тільки за період 1 листопада 2024 - (зараз) та грудень 2023 (звісно пошук тільки це і знаходить). що тут можна додати - користуватись цим сервісом все менше і менше бажання. хтось розповідав знаходите переказ за реквізитами у історії та робите шаблон. угу, все можливо так і працює, але в уяві служби підтримки, але не у застосунку
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 11:56

Re: Sense Bank

кто нить может подсказать как скопировать существующий шаблон и потом там поменять только IBAN.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 13:36

  tester7336 написав:кто нить может подсказать как скопировать существующий шаблон и потом там поменять только IBAN.

Ніяк! Оця супер-пупер поробка таке не вміє! :evil:
Я копіпастю з інших банок: Кредо, Юнекс, Райф...
Зберегти шаблон мона тільки після оплати но новому IBAN.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 23:05

  посетитель написав:
  Вадимка написав:
  Вадимка написав:Сегодня возбудился финмониторинг.Я отрываю каждый день швидкий и пополняю тот который должен завтра закончится сумма чуть больше чем старый фонд.И деньги работают и каждый день доступны.Деньги каждый день падают на карту.Так мне насчитали 9 млн.Требуют документы.Караул.
Спасибо большое.Проблема решена.


Как решилось?

Оказывается никак.Все продолжается хотя представитель банка сказал что все решено.Дайте документы на на 2,5 фонда.Пожалуйста на 5.Нет проценты от депозитов и купонные выплати нам не подходят.Дайте ваши заработки или может вы что то продали,а у меня только пенсия.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 23:31

Re: Sense Bank

  Вадимка написав:Нет проценты от депозитов и купонные выплати нам не подходят

Проценты от депозитов Алле сроду не подходили (точнее, обещали принять, но если непонятным способом докажешь, что и тело этих депо было за законные деньги), а вот про купоны ОВГЗ - это что-то совсем ересь. Правда, с тех пор, как ОВГЗ стало можно купить без входного финмона, могли и ужесточить, но всё равно, если можешь доказать законность тела, то должны бы принять и купоны. Странный финмон. Как я тут выше говорил, в моём случае он удовлетворился просто справкой о погашении бумаг. Но я поступления себе шахматами с депо не накручиваю :roll:
moveton
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